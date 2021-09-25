把藝術融入生活 南賢天手作陶瓷傳承文化

力馬工坊創辦人南賢天。(南賢天／提供)

綿延而宏亮的歌聲，你聽見了嗎？走進苗栗縣造橋鄉小鎮，或許你聽到的歌聲，就是從位於慈聖路的「力馬生活工坊」傳來。

力馬工坊創辦人南賢天是台東的卑南族人，年輕時在日商陶瓷貿易公司累積豐富的經驗，女主人張秀娥則是苗栗當地的客家人，夫妻倆在造橋鄉大西村投注許多心力在舊陶瓷廠轉型上。

力馬（原住民 語LIMA）意指「五」，象徵原住民一切都是用手打造出來，也代表著手、手藝，工坊承繼其意義，親手打造出融合族群特色的創意園地。2002年由傳統陶瓷工廠，帝岡企業轉型觀光 休閒文化創意產業，致力研發精緻與傳統工藝品，工坊結合產業、休閒、餐飲，並將原民與客家文化意象融入生活陶瓷。

代工廠轉型 打造多元場域

南賢天早期曾代工國外品牌，如美國品牌Enesco等，當時也曾經與法藍瓷擁有同樣顧客。不過，因本地人力成本較無競爭力，當時多數工廠外移至中國大陸設廠，同時相關技術也移轉過去。

面對如此局面，南賢天一樣保持初心，不想失去對這塊土地的踏實感，希望留在原地耕耘。

力馬工坊。(力馬工坊／提供)

加上近年本土文創意識抬頭，國內外消費者對在地特色產品興趣提高。但台灣 陶瓷業在產品設計、製造與銷售上，無法即時回應消費者需求。

2015年，力馬與苗創中心團隊合作下，打造一組精緻瑰麗的16族原民陶杯，並加強立體貼花與陶瓷的貼合度，此套杯組榮獲行政院原民會認證，也獲選為台中最佳觀光紀念伴手禮；並於2017年加入苗創生活陶瓷群聚「陶瓷旅圖」計畫，推播苗栗陶產業多元與豐富性。

南賢天表示，「如何延續感動」為力馬的重點課題，如何讓消費者看到產品，就會回想到當初在力馬的回憶，進而喚起記憶再度來到力馬觀光。

南賢天跟太太兩人胼手胝足，一同肩負起對原住民文化傳承的使命，合力將原陶瓷代工廠成功轉型為結合產業、休閒、餐飲、觀光等多元特色的陶瓷體驗行銷場域，開創產業多元轉型發展先例。透過苗創推動，協助力馬二代聯結苗栗陶瓷業者二代，以陶二代共創共生，創造苗栗陶瓷產業生機。

張秀娥說，年輕一代對電腦較擅長，也接受許多課程教育，同時進行原住民文化洗禮，並與陶瓷廠交流。現在還是以尊重父母為主，待到完全接班時做法可能完全不同。目前教學相長，也積極鼓勵上一代學習數位化運營、推出符合年輕人的產品。

力馬工坊陶杯。(力馬工坊／提供)

目前陶瓷工藝仍是力馬的主力業務。過去力馬的營收比例，工藝占一成、餐飲八成，強化故事行銷後，工藝與餐飲變成五五比。其中，利潤較好的是陶瓷業務，尤其與其他工藝廠合作後，帶動毛利成長。

過去銷售淡季時，曾出現窯燒一天停兩天的狀況，但窯爐必須保持溫度，於是力馬便與附近其他三家陶瓷廠洽談合作，一同燒陶，除了可以保持窯的溫度，更進一步降低人力成本。

聯結陶二代 創造產業生機

張秀娥表示，未來希望透過拓點帶動部落產業發展。其中，台東將增加基地，除了陶瓷窯之外，更是品牌研發與發展中心。張秀娥說，未來這基地不只是一個平台，而是蒐集、設計、生產、銷售、餐飲一條龍，一個聚落的縮影，並讓每一個族群都參與。

力馬工坊陶杯。(力馬工坊／提供)

尤其台東有八大族群，是全台擁有最多族群類別的地方。未來希望召集各類專業人士與原民合作，同時工研院也會注入資源，大家相互成就，也非常感謝苗創讓力馬走的不寂寞。

力馬工坊時常會有即興表演，讓民眾一同感受原住民文化傳統歌謠，體驗其內涵。力馬工坊負責人南賢天希望保存原住民文化的美意獲得群眾共鳴，一同守護具文化價值歷史意義的國家瑰寶。

南賢天非常熱愛屬於自己故鄉的歌謠以及文化圖騰。他認為，藝術無國界，希望透過音樂的穿透力，傳達給所有到訪者。說到兒時回憶，南賢天依稀記得，父親在他小時候是部落領導者，也就是酋長。回想父親帶領部落時，強壯的背影，一直是他成長過程中的學習對象。

南賢天說，領導者本身要做出成果，群眾才會信服，因此他非常敬佩父親能夠帶領大家一同努力，一起付出、貢獻。父親也曾擔任議員，當時父親付出許多心力保存部落的民族文化，積極推動文化傳播，將傳統歌謠帶給其他人，延續部落價值。

曾經有企業邀請力馬工坊至都會地區經營，不過，南賢天認為落腳苗栗多年，和這片土地有深厚情感，不會輕易離開。同時也想證明力馬多年來沒被擊敗的實力，堅持守護這塊土地。

張秀娥說，他們曾細心研究16族圖騰，並以此來作為產品之藝術根基，也非常感謝各族先賢，讓他們能有如此文化底蘊來製作產品。

「走向國際」是力馬終極目標。張秀娥希望讓都市的人知道，許多原住民都跟他們一樣努力。不少城市人來到力馬，也都會給他們一個很大的擁抱。部落大多是這樣的正面形象，在自己的工作崗位上，為自己的文化努力傳承。