東奧／中國侯志慧「舉」破紀錄 摘金夢推延5年成真

侯志慧在49公斤級別中，抓舉挺舉和總成績破奧運紀錄，成功奪金。(路透)

中國 女子舉重選手侯志慧在49公斤級別中，抓舉挺舉和總成績破奧運紀錄，成功奪金，拿下中國代表團第二金。綽號「小猴子」的侯志慧談起練舉重的過往，她說，「最開始時，大家都跟我說舉重項目很枯燥，但我練著練著，發現不枯燥呀。」

新京報報導，5年前，侯志慧跟著中國體育代表團去里約奧運，但最後因傷未能出場，中國隊隨後用女子75公斤級的孟蘇平替換了侯志慧，孟蘇平不負眾望，拿下金牌；5年後，24歲的侯志慧在東京圓夢。

中國侯志慧（中）奪金，印度選手查努（左）收銀，銅牌由印尼選手艾薩（右）拿下。（路透）

里約之行 打擊很大

報導指出，里約之行，對侯志慧打擊很大，她的奧運夢不得不推後5年，但挫折沒能壓垮她。

2017年，侯志慧在天津全運會奪冠。2019年福州世界杯，侯志慧以抓舉94公斤、挺舉116公斤和總成績210公斤奪冠，自此確立了在這個級別上的絕對優勢。今年4月亞錦賽上，侯志慧以抓舉96公斤、總成績213公斤連破兩項世界紀錄奪冠。

侯志慧在49公斤級別中，抓舉挺舉和總成績破奧運紀錄，成功奪金。(Getty Images)

來到東京 志在奪金

今年來到東京，金牌是侯志慧的唯一目標。倫敦 奧運會亞軍吳景彪預測這場比賽時表示，侯志慧要在抓舉比賽中盡可能地拉開與對手的差距，從而在挺舉中占據主動優勢。

果然，侯志慧前兩把輕鬆舉起88公斤和92公斤，第3把更是舉起94公斤，領先塞克霍姆7公斤，遠遠甩開了對手。隨後的挺舉比賽，侯志慧第三把舉起116公斤，以總成績210公斤奪冠。

11歲那年 開始訓練

報導指出，24歲的侯志慧出生於湖南郴州桂陽縣梅塘村。11歲那年，侯志慧在桂陽三中讀書時被教練李志平看中開始舉重訓練，一年後便進了湖南省隊，之後進了國家隊。

別人覺得練舉重很枯燥，但「小猴子」侯志慧不覺得。活潑開朗的侯志慧是舉重隊的開心果，對於為何她跟所有人都能成為好朋友，她調皮的說：「我也不知道，她們就喜歡我，我有什麼辦法。」

侯志慧在49公斤級別中，抓舉挺舉和總成績破奧運紀錄，成功奪金。(路透)

傷病折磨 走得艱難

在前進東京奧運 摘金的路上，侯志慧長時間飽受傷病折磨，走得有些艱難。她說，很長一段時間心理有些不穩，實在是有點怕受傷了，那段時間心理和思想有些混亂，她靠著踏踏實實訓練，把每一周的目標完成，就這樣克服了心理問題。

為國爭光 唯一目標

據報導，去年6月，侯志慧更換了教練，主管教練換成了2歲的中國女子舉重隊副主教練王國新，她的心理和技術也進入一個平穩期，她說：「我現在更加專注訓練，其他不用考慮太多。我是技術性的，只要力量起來了，技術是沒什麼問題的。」

奧運摘金之路，侯志慧走了五年。(Getty Images)

經歷了兩屆奧運會，侯志慧心態日趨平靜和成熟，她說，每次比賽都希望能拿冠軍，為國爭光，這是她唯一的目標。