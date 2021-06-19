台灣之光「般若科技」 全球最大船用螺旋槳製造商

般若科技總經理林允進。（記者宋健生／攝影）

般若科技成立35年，為全球水上摩托車及遊艇螺旋槳的主力供應商，300多名員工每年生產70萬顆螺旋槳，打造出年營業額近15億元台幣的螺旋槳王國，也是全球唯一有能力幫世界引擎大廠ODM螺旋槳的製造廠，堪稱「台灣 之光」。

近幾年，般若科技也積極朝多角化發展，除利用本身的精密脫蠟鑄造技術，自創品牌推出一體成形的鑄鐵壺及鑄鐵鍋，甚至在高雄興達港購地建廠，積極切入休閒遊艇的生產製造。

總部位於台中工業區的般若科技，工廠外觀與一般中小企業並無兩樣，但走進工廠才發現，這裡竟是全球最大的水上摩托車螺旋槳製造基地，甚至連總統蔡英文都慕名登門參訪，肯定般若是隱形冠軍企業。

目前，般若生產的螺旋槳，從最小的直徑只有10公分，到最大的超過50公分，使用的船舶則從5匹馬力小艇，到450匹馬力的大型遊艇。而全球水上摩托車市場一年有20幾萬台，般若的市占逾九成，休閒遊艇市場一年上百萬艘，般若則占了四成。

般若科技總經理林允進，不僅是公司的經營者，更是產品研發的核心人物。家住彰化王功漁港旁的林允進，從小看著漁船進出港口，很早就與船舶結下不解之緣；喜歡閱讀傳記的他，尤其對SONY創辦人盛田昭夫的創業故事著迷，也成為日後堅持做品牌的動力。

林允進後來進入東京大學船舶工學研究所。1980年，年僅30歲的他取得船舶工學博士學位。值得一提的是，林允進的博士論文「船尾形狀設計」，突破當時的框架，不僅提出改良船體設計理論，減少震動噪音，使得船舶推進效率提高10%，後來更成為貨櫃船的通用設計，可說對造船工業影響深遠。

林允進學成歸國，進入台灣大學造船系任教，一心想做船舶設計的他，認為在校園無法將理論應用於實務，於是在1985年帶全家回到台中，隔年2月創業、成立般若科技（SOLAS）。

取名來自佛學智慧

林允進說，公司取名為「般若」，主要因為般若在佛學中代表的是智慧，這與公司生產科技性產品的理念不謀而合。創業初期，般若以生產銅螺旋槳為主，客戶鎖定台灣遊艇業者。不過，林允進很快意識到市場成長空間不大，而將目光轉向水上摩托車用螺旋槳。

林允進花一年多學習精密脫蠟鑄造技術，這種技術過去多用於車用精密零件，般若率先應用在螺旋槳上，不但優化產品輕薄性與精密度，更提升性能。林允進也在不鏽鋼螺旋槳的原料上做足功課。當國外大廠多半使用15%鉻、5%鎳的原料比率時，般若卻採用23%鉻、10%鎳，標榜在海水裡幾乎不會生鏽。

不過，硬度高的螺旋槳在海裡打到東西，很容易導致引擎受損故障。為此，林允進還發明一項專利，利用吸震橡膠包覆螺旋槳軸心，當螺旋槳打到東西時可以產生吸震效果，不致損傷引擎。

由於般若生產的螺旋槳品質優良、價格競爭力高，很快在北美市場打響名號，甚至連全球最大水上摩托車業者龐巴迪（BRP）都提出ODM需求。

然而，般若因為不同意無條件放棄專利，在1997年遭龐巴迪抽單，公司一度瀕臨倒閉。所幸，林允進的妻子蔡秋琦將原本規畫成立的新廠脫手，暫時解除財務危機，也替公司爭取到時間，全力開發遊艇、快艇 專用螺旋槳與推進葉輪，擺脫對單一客戶的依賴。

般若科技長期深耕精密脫蠟鑄造技術。(圖：般若科技提供)

為了做出新產品，林允進從美國 引進新機台，憑藉對螺旋槳模具的專業知識進行改良，研發出最佳的鋁合金熔湯鍛造技術，並開發出大小、材質、種類各異的螺旋槳模組。同時，般若將經銷據點由美國延伸至歐洲及紐澳。

「我想要創造一家幸福企業，但更想一圓造船的夢。」般若科技總經理林允進始終難以忘懷，小時候在王功漁港每天看著漁船進出時，默默在心裡許下的夢想。

幸福企業 重視員工福利

從學術界轉入產業界，創業35年，林允進帶領的般若科技，已是全球最大的小艇、水上摩托車螺旋槳製造商，也是台灣走向世界模範。

「修慧、利他、清靜心」是林允進的人生座右銘。他說，般若就像一個大家庭，公司很重視員工福利，每年安排海外旅遊，2006年起，提撥獲利的20%給員工分紅，甚至還為幹部購車代步。

林允進不諱言，自從發生被客戶抽單事件之後，他就很感念員工對公司的不離不棄。

而除了螺旋槳，林允進還有一項產品，近幾年在市場打響名號，那就是自創品牌「TAKU大古鐵器」所推出的鑄鐵壺和鑄鐵鍋。

快艇螺旋槳和鑄鐵鍋具，看起來八竿子打不著的事，這因緣的背後，卻有著林允進對家人、對社會的關懷。

和林允進共同創業的太太蔡秋琦，2012年開始，健康出了問題、記憶力衰退，經過檢查發現體內、尤其是牙齒含有過多重金屬，醫師勸蔡秋琦少用不鏽鋼鍋、鋁鍋，改用鑄鐵鍋和鑄鐵壺。

建立口碑 「台灣精品」代表

林允進聽從醫師建議，安排全家旅遊，並到日本鐵壺重鎮「南部鐵器」參觀。回國後，決定用螺旋槳的設備打造「給太太用的鍋」。

經過四年多的研發改良，林允進揚棄傳統砂模鑄造法，改採和美國一些飛機引擎葉片、人工關節相同的精密脫蠟鑄造技術。

在原料的挑選上，也是選用巴西或南非無輻射汙染、低重金屬含量的原料。

林允進強調，用大古鑄鐵鍋、鑄鐵壺烹調煮水，不僅不含重金屬，還可以釋放有益人體的二價鐵離子，補充人體的鐵，在體內形成血紅素結合氧氣，運送到全身細胞。

短短數年，大古鑄鐵鍋已在市場建立口碑，更是出了名的「台灣精品」代表。對篤信佛教的林允進來說，大古鐵器也是他一直想作利益眾生的幸福事業。

展望未來，林允進下一步則是要實現造船的夢想。他在高雄興達港成立「大方船舶」，廠房預計今年底完工、明年投產；林允進說，初期將先生產12人以下的休閒遊艇，平均每艘遊艇的售價控制在300萬元台幣以內，要讓中產階層都買得起。