美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

中製全球首款機器人手機亮相 搭「四自由度」雲台系統

記者賴錦宏／即時報導
3月1日晚，由榮耀打造的機器人手機Robot Phone及第一款具身智慧人形機器人於2026世界行動通訊大會亮相。（取材自羊城晚報）
據新華社報導，榮耀終端公司1日在西班牙巴塞隆納推出新品機器人手機，並提出「增強人類智慧」概念。

在當天舉辦的全球新品發表會上，榮耀機器人手機亮相。據介紹，這款產品打破了手機傳統設計，融合了具身智慧互動和旗艦影像兩大人工智慧（AI）核心能力，可提供具身智慧互動體驗，支援全角度AI視訊通話，還能隨節奏舞動。

當天，該公司也在記者會上提出「增強人類智慧」理念。榮耀執行長李健說：「人工智慧的核心是以人為本，讓智能擁有智能度（IQ）與生命感（EQ），增強人類在疾速變化的世界中適應、進化並享受當下的能力。」

此外，榮耀Magic V6旗艦折疊螢幕手機全球首發，折疊厚度僅8.75毫米；榮耀首款人形機器人也在發表會上亮相。

據介紹，榮耀Robot Phone搭載著業界最小、最輕量化的微型馬達和​​業界最小的「四自由度」雲台系統，透過將機器人靈活的「身體」與榮耀AI智能體「大腦」結合，呈現出充滿生命感的多模態交互能力。憑藉三軸機械防抖雲台攝影機和2億像素感測器，Robot Phone在穩定、跟隨和運鏡三個方面實現突破，帶來了全新的具身智慧影像體驗。

根據央廣網報導，1月6日舉行的2026年國際消費電子展（CES）上，榮耀ROBOT PHONE，憑藉突破性的手機機器人雲台架構與AI交互體驗，一舉斬獲本屆CES多項媒體頂級大獎，鎖定「最具未來感科技」，並獲得國際主流主流媒體的密集報道與高度評價。

CNET 盛讚其為：「最具未來感科技（Most Futuristic Tech）」，並稱這是「近年來見過的最不按常理出牌的酷炫設計」；Android Police 授予其「BEST OF CES 2026 （2026 CES最佳產品獎終端）」，肯定了榮耀在AIAI形態創新上的大膽嘗試。

據九派新聞，美國CNN記者萬佩在CES展會會場上說，未來說不定會人手一支榮耀ROBOT PHONE，因為機器人手機能帶給工作很多的方便，「我會想買」。

人形機器人

