我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙元宵花車8大道遊行 中華傳統文藝展示 吸引各族裔駐足

虛構投資移民計畫涉詐3150萬元 李雪銳判囚9年

MWC將登場 輝達宣布攜手Nokia軟銀搶攻6G 力推AI原生無線網路

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達（Nvidia）在MWC開幕前發聲明表示，正與諾基亞、軟銀與T-Mobile美國等多家電信商合作，致力於將AI導入6G無線網絡。（歐新社）
輝達（Nvidia）在MWC開幕前發聲明表示，正與諾基亞、軟銀與T-Mobile美國等多家電信商合作，致力於將AI導入6G無線網絡。（歐新社）

輝達（Nvidia）1日表示，正與諾基亞軟銀與T-Mobile美國公司等多家電信業者合作，致力於將人工智慧（AI）導入6G無線網絡。

在MWC開幕前夕輝達透過聲明指出，改變是必須的，因為未來許多裝置都將連網，要求將更複雜。目前的5G網路透過語音和數據連接人們，並提供檢索到的資訊，但無法支援AI的廣泛應用。 

輝達電信業務資深副總裁瓦希斯塔（Ronnie Vasishta）表示，「今日的網路就是尚未準備好為明日所使用」，「在AI年代，一切都會改變。網路將傳遞智能（intelligence），不只為在手機上的人類，也會為機器傳遞」。 

他還說，電信網路對頻譜效率的要求比現在高出數百萬倍，因為目前的無線電頻譜並不敷新用途的使用。

輝達已推出可用於電信網絡中的晶片、電腦和軟體，希望能進一步拓展市場，清除可能的路障，也希望AI能應用於更多領域，例如機器人和交通工具等實體AI，以便繼續刺激需求。少了支援AI數據流量的無線網路，輝達那個滿是人形機器人和自駕車世界的願景，可能會晚一點才能達成。

每隔十年左右，電信業就會進入下一代的無線科技，在此過程中業者會組成各式聯盟，希望將產業導向他們認為對自家產品較有利的方向。這種作法的結果未必每次都能讓業者稱心如意，有時候還會因不同陣營的角力，拖慢新技術上路時程，或出現不相容的系統。

輝達主張，新的裝置與軟體必須完全開放，收發無線電波的無線電設備，應該由軟體控制，可以更新，也可以在更通用型的電腦上運作；數據流量應由AI軟體調度路徑，這種軟體能夠回應快速變化的模式與優先順序，而這在目前還辦不到。

瓦希斯塔補充，在如此環境下，電信業將更能接受新供應商的崛起，包括那些估值能迅速衝破10億美元的新創，「新的電信獨角獸將應運而生」。他也感嘆，過去這十年電信業實在太少生力軍加入。

世報陪您半世紀

諾基亞 人形機器人 軟銀

上一則

收到近20萬醫療帳單 借助AI工具試算省下16萬

延伸閱讀

華爾街日報：Nvidia擬推新晶片加速AI處理

華爾街日報：Nvidia擬推新晶片加速AI處理
沒能安撫AI前景焦慮…Nvidia秀超強財測 股價仍暴跌逾5%

沒能安撫AI前景焦慮…Nvidia秀超強財測 股價仍暴跌逾5%
憂AI泡沫…Nvidia亮麗財報 難打動投資人

憂AI泡沫…Nvidia亮麗財報 難打動投資人
Nvidia3月將發表新AI晶片 料採台積電A16製程

Nvidia3月將發表新AI晶片 料採台積電A16製程

熱門新聞

有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40
無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

2026-02-27 20:25
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

2026-02-22 23:28
好市多的「電子產品以舊換新」計畫，幫助會員回收3C產品。（本報檔案照，記者朱敏梓/攝影）

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

2026-02-22 22:25

超人氣

更多 >
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光