我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文捍衛經濟政績 預言關稅收入將取代所得稅

想瘦小腹 學者揭每周「爬樓梯當運動」最佳時長

喬布斯最討厭設計解禁 蘋果傳今秋首推觸控板MacBook Pro

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果傳出預期今秋將首度推出搭載具有觸控功能螢幕的MacBook Pro筆電。圖為消費者手指指著一台MacBook筆電。（路透）
蘋果傳出預期今秋將首度推出搭載具有觸控功能螢幕的MacBook Pro筆電。圖為消費者手指指著一台MacBook筆電。（路透）

蘋果公司傳出終於要打破已故創辦人喬布斯始終堅持不推出「觸控筆電」的設計原則，預期今秋將首度推出搭載具有觸控功能螢幕的MacBook Pro筆電，將為Mac介面帶來重大改變，包括加入iPhone的「動態島（Dynamic Island）」功能。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果正在改版14吋與16吋的MacBook Pro，首批具有觸控功能的Mac筆電將於今年秋季推出，並新增動態島功能、設在螢幕頂部中央，同時採用與iPhone相同的OLED螢幕。

動態島功能是螢幕上的一個區塊，內含相機鏡頭並顯示一個軟體介面，最早於2022年在iPhone上推出。它可讓使用者方便查看通知、運動賽事比分與媒體控制項，也能與第三方App搭配，例如查看外送訂單進度。

蘋果將在3月第一周發表新產品，包括Mac更新，但觸控版MacBook Pro不會在這波發表之列。這些代號為 K114與K116的機型預定在接近今年底時推出。

蘋果發言人拒絕置評。

即使新的MacBook Pro將搭載觸控螢幕，但蘋果也不會把它定位為iPad的替代品，而是要讓使用者依喜好自由選擇使用觸控或傳統的滑鼠操作，且依然配備完整鍵盤與大型觸控板，同時會引入經重新設計、更具動態調整能力的使用者介面。

MacBook Pro的螢幕將具備與iPhone、iPad相同的標準觸控功能，包括快速捲動，以及圖片與PDF的縮放操作。

Mac上的動態島將圍繞筆電相機鏡頭的打孔式開孔設計打造，其尺寸小於目前iPhone的藥丸形缺口。

這次推出觸控螢幕，對蘋果是個重大轉變。數十年來，蘋果一直批評觸控筆電的概念，喬布斯曾形容，這「在人體工學上的體驗非常糟糕」，他在2010年iPad發表會上，公開反對「垂直螢幕使用觸控方式」，因為手指操控時間一久，手臂會非常痠、很不舒服。

2021年，蘋果硬體主管特納斯（John Ternus）曾向媒體表示，公司已透過iPad打造出「最好的觸控電腦」，因此「並未真正覺得有改變的必要」。

不過，市場環境已出現變化，許多Windows筆電已將觸控列為標準配備。同時，蘋果也逐步統一各平台 App，使觸控功能更容易導入Mac。此外，除了升級更快速的晶片外，公司也必須以新功能吸引Mac用戶。

世報陪您半世紀

iPhone App

上一則

想瘦小腹 學者揭每周「爬樓梯當運動」最佳時長

延伸閱讀

WSJ：蘋果藉協助台積電環球晶 促晶片製造回流美國

WSJ：蘋果藉協助台積電環球晶 促晶片製造回流美國
響應美國製造 蘋果Mac mini部分產線移至德州鴻海廠

響應美國製造 蘋果Mac mini部分產線移至德州鴻海廠
每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響
蘋果傳研發AI別針 擴大視覺智慧服務

蘋果傳研發AI別針 擴大視覺智慧服務

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金