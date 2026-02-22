我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

川普4月訪中拚大場面 美中關係走向取決關稅與台灣

太浩湖致命雪崩 6人靠iPhone「SOS緊急服務」定位獲救

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州太浩湖以北發生致命雪崩，造成九死，但有六人獲救。(美聯社)
加州太浩湖以北發生致命雪崩，造成九死，但有六人獲救。(美聯社)

太浩湖(Lake Tahoe)地區17日發生加州史上最致命的雪崩，造成九人死亡，其餘六人在嚴酷的冬季條件下經過數小時的救援後被找到並獲救；儘管當時他們的手機已收不到訊號，但iPhone的「SOS緊急服務」(Emergency SOS)衛星定位功能發揮關鍵作用。

新聞周刊(Newsweek)報導，蘋果從iPhone 14系列推出了「透過衛星傳送的SOS緊急服務」，iOS 16.1或更高版本作業系統支援此功能，專為行動網路無法收訊的偏遠地區所設計，讓用戶在傳統網路失效時，能直接發送訊息給緊急服務單位。

內華達郡警長穆恩(Shannan Moon)描述了這場雪崩的威力，表示：「二級雪崩就能掩埋一個人，三級則能掩埋一棟房子，而這次的規模正介於兩者之間。」在太浩湖的救援行動中，受困民眾與救援人員之間靠此功能溝通是救援成功的關鍵，救援人員最終在雪崩發生約11小時後找到了六名山友。

蘋果建議用戶在偏遠地區時，即使手機顯示沒有服務，也應先嘗試撥打當地的緊急服務電話。若無法接通，iPhone會顯示「透過衛星傳送緊急訊息」(Emergency Text via Satellite)的選項。使用者可以點擊「報告緊急情況」，並按照螢幕指示操作，同時自然握持手機，確保上方能無遮蔽對準天空。

連接衛星成功後，iPhone會與救援人員共享關鍵資訊，包括使用者的位置、海拔高度、醫療ID(Medical ID，若已設定)、緊急聯絡人、緊急情況問卷之回覆、裝置電量。蘋果同時建議在前往偏遠地區前，先到「SOS緊急服務」內建的示範功能操作一遍，示範功能不會真的聯繫緊急服務單位；此外該服務並非在所有國家和地區皆可使用，且僅支援特定機型。

有網友表示這可能是iPhone有史以來新增過最棒的功能，大概僅次於Apple Watch的跌倒偵測。但也有傳聞指出該功能未來可能轉為付費功能，用戶對此並不樂見，因平常雖然極少用到，但關鍵時刻它真的能救人一命。

世報陪您半世紀

iPhone 加州 Apple Watch

上一則

20多歲女性體重標準又過健康生活 膽固醇竟嚴重超標

下一則

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

延伸閱讀

太浩湖雪崩9罹難者遺體皆已尋獲 確認身分

太浩湖雪崩9罹難者遺體皆已尋獲 確認身分
太浩湖地區救援工作停滯 雪崩防禦措施啟動

太浩湖地區救援工作停滯 雪崩防禦措施啟動
致命雪崩 加州府展開調查 導覽公司暫停營運

致命雪崩 加州府展開調查 導覽公司暫停營運
關鍵問題：滑雪者為何在暴風雪中離開避難所？

關鍵問題：滑雪者為何在暴風雪中離開避難所？

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
十二生肖開春後的流年提醒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ivan S）

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

2026-02-19 22:27

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行