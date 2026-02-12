我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓女主時代將近？南韓國情院：金主愛進入接班內定階段

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

比爾蓋茲：希望培育出AI教師 相當於一對一的家庭教師

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日造訪中國的微軟共同創辦人比爾蓋茲在專訪中表示，他希望未來能培育出「人工智慧教師」，相當於一對一的家庭教師。（取材自第一財經）
近日造訪中國的微軟共同創辦人比爾蓋茲在專訪中表示，他希望未來能培育出「人工智慧教師」，相當於一對一的家庭教師。（取材自第一財經）

近日造訪中國的微軟共同創辦人、蓋茲基金會主席比爾蓋茲，在中媒專訪中談及人工智慧AI）議題時表示，他希望未來能培育出能夠理解個體興趣與追求的「人工智慧教師」，既能承擔教育職責，也能洞察學習者困惑與挫敗的深層原因，「相當於一對一的家庭教師」。

比爾蓋茲在第一財經10日晚間刊出的專訪中作出上述表示，並透露，其基金會正為此資助多個研究團隊，致力於推動這一方向的發展。

比爾蓋茲提到，在醫療領域，很多非洲國家的民眾終其一生都無緣見到醫生。為應對這一現狀，其基金會致力於透過AI訓練、投入資金採集非洲本土語言數據，並最終將這些數據開放給包括阿里巴巴、DeepSeek、谷歌、OpenAI在內的所有AI企業。在此基礎上，任何擁有手機的非洲民眾，均能口述自身症狀，獲取就醫指引與健康建議。

比爾蓋茲表示，上海在生物創新與AI領域均處於領先地位，兩大前沿的融合尤其讓他感到振奮。AI既可加速科學研究上游的探索進程，又能幫助患者理解何時、以及如何利用這些技術工具。其基金會的目標，是推動這些前沿技術在全球範圍內同步普及，特別是讓貧窮國家在某些領域、甚至先於富裕國家獲得這些工具。

比爾蓋茲也說，自己始終看好中國的創新能力，「在新藥研發等領域的發展速度，甚至超出我的預期」，並指中美兩國都在AI、生物學等領域開展了卓越的工作，能夠更快發現新工具。

AI 比爾蓋茲 人工智慧

上一則

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

延伸閱讀

中國行見證先端科技 歐巴馬財政顧問：川普貿易戰根本沒贏

中國行見證先端科技 歐巴馬財政顧問：川普貿易戰根本沒贏
柏克萊加大研究：AI工具提高職員工作效率 長久導致倦怠與壓力

柏克萊加大研究：AI工具提高職員工作效率 長久導致倦怠與壓力
花500萬元 有望當比爾蓋茲鄰居

花500萬元 有望當比爾蓋茲鄰居
蓋茲陷淫魔案 前妻：喚起27年極痛回憶 他要自己說清楚

蓋茲陷淫魔案 前妻：喚起27年極痛回憶 他要自己說清楚

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25
三星座二月感情關係走向更明朗。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Maksim Goncharenok）

感情不再拖延與模糊 3星座2月迎關鍵對話「關係更明朗」

2026-02-07 23:25

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃