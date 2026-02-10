ChatGPT開始測試投放廣告 OpenAI：不會影響回答

人工智慧（AI）公司OpenAI已經開始在其聊天機器人ChatGPT的免費版、最低付費版中測試投放廣告。 路透

人工智慧（AI ）公司OpenAI 已經開始在其聊天機器人ChatGPT 的免費版、最低付費版中測試投放廣告，該公司押注用戶不會介意這些干擾，在成本飆升情況下尋求開創更多收益。

法新社報導，OpenAI今天表示，這項測試將針對美國登入的成年用戶，「涵蓋免費和Go訂閱方案」。Go訂閱方案在美國的費用為每月8美元。

OpenAI近10億用戶中僅有極小比例付費使用其高級訂閱服務，而相關服務將維持無廣告。

該公司表示：「廣告不會影響ChatGPT給您的答覆內容，您的ChatGPT對話內容也將對廣告主保密。」

自從2022年ChatGPT推出以來，OpenAI進行多輪融資，估值飆升至5000億美元。有分析師預期，公司未來有可能以1兆美元估值上市。

不過這家ChatGPT開發商消耗現金速度驚人，主要用於維持服務所需的強大運算能力。

其執行長奧特曼（Sam Altman）長期以來表達對廣告的反感，認為廣告可能會讓人對ChatGPT的內容產生不信任感。

他的立場急轉彎，周末還引來競爭對手Anthropic冷嘲熱諷。Anthropic在職業美式足球聯盟NFL年度冠軍戰超級盃（Super Bowl）期間首度推出廣告，強調旗下聊天機器人Claude將維持無廣告。