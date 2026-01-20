阿蘇直升機事故定位就靠它 手機「車禍偵測」功能自動報案成搜救關鍵

我的頻道

記者黃筱晴／即時報導
「車禍偵測」利用先進的感測器融合演算法，以及加速度計和陀螺儀，能精準偵測到車禍發生並發送警報，如果使用者在10秒鐘內無回應，就會自動撥打緊急服務電話。(Apple提供)
「車禍偵測」利用先進的感測器融合演算法，以及加速度計和陀螺儀，能精準偵測到車禍發生並發送警報，如果使用者在10秒鐘內無回應，就會自動撥打緊急服務電話。(Apple提供)

日本熊本縣著名的觀光勝地阿蘇火山20日傳出觀光直升機墜毀意外，機上載有2名台灣旅客。火山地形險峻且天候多變提高了搜救難度，但搜救隊伍卻能在短時間內鎖定事故熱區並發現疑似機體殘骸，關鍵竟是來自旅客身上的智慧手機自動發出的「SOS求救訊號」，也意外體現了現代科技在極限環境下的救命價值。

據外電報導，事故發生當下，撞擊產生的巨大衝擊力觸發了台灣旅客手機內建的「車禍偵測」功能。該功能原是為了偵測嚴重車禍而設計，利用高G力加速計、陀螺儀與氣壓計，感測瞬間速度驟變與車艙壓力變化。一旦系統判定發生嚴重撞擊且使用者無反應，便會自動透過衛星或行動網路撥打當地緊急服務電話，並向預設的緊急聯絡人發送精準的經緯度座標。正是這組自動發送的座標，成為阿蘇山茫茫雲霧中，指引搜救隊伍前往現場的關鍵燈塔。

目前擁有此類主動安全防護機制的機種包含iPhone 14系列及其後續機型、Apple Watch Series 8以上錶款，以及Google Pixel 3系列及後續機型，雖然名為「車禍偵測」，但其偵測原理是基於物理衝擊數據，因此在直升機墜落、滑雪重摔等高強度衝擊情境下，亦有可能發揮作用。

3C達人廖阿輝表示，除了確認手機設定中的「車禍偵測」功能已開啟外，更重要的是在「醫療卡」或「緊急資訊」欄位中，確實填寫血型、過敏史，並設定好至親好友為緊急聯絡人。唯有如此，當意外發生且當事人失去意識時，手機才能在黃金救援時間內更精準呼救，趕快動動手指檢查設定，或許就能在關鍵時刻挽救寶貴生命。

Pixel 3及後續機型即具備車禍偵測功能。(記者黃筱晴／攝影)
目前擁有此類主動安全防護機制的機種包含iPhone 14系列及其後續機型、Apple Watch Series 8以上錶款，以及Google Pixel 3系列及後續機型。(記者黃筱晴／攝影)

