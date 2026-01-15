Google發表AI個人化新功能 連結電郵、搜尋紀錄量身打造回應

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
Google 14日宣布推出新的個人AI工具。 (路透)
Google 14日宣布推出新的個人AI工具。 (路透)

Google周三（14日）在部落格發表個人化的人工智慧（AI）新工具「個人智慧」（Personal Intelligence），將讓Gemini聊天機器人連結個人電郵、傳統搜尋紀錄及YouTube瀏覽紀錄等，以更了解用戶，生成量身打造的回應，14日起先為美國付費訂戶推出。

這項AI新功能建於Google聊天機器人Gemini之內，開始連結用戶的各項Google應用程式（App），包括Gmail電子郵件、Google搜尋、Google圖片、YouTube影音平台等，試圖以「推理」為用戶提供更為個人化的解答。

這項產品先邀請Google在美國的AI Pro、AI Ultra高階訂戶試用，計劃未來幾個月向全球推廣，屆時免費用戶也能使用，同時也準備納入搜尋工具的AI模式。

Google實驗室兼Gemini應用程式副總裁伍德瓦德（Josh Woodward）在部落格的發文中寫道：「無論是連結你電子郵件的連串電郵，或是你看過的影片，還是找出你照片庫裡的細微差別，Gemini現在都不必被告知去哪裡找尋，就能了解箇中脈絡。」

產品經理西瓦拉馬克里希南舉例，用戶詢問假期規畫時，Gemini基於對用戶先前旅行相關的照片、電郵的了解，可能知道他們喜愛戶外活動、育有子女，進而為用戶量身打造假期建議行程。

Google這個最新舉動，顯示要藉旗下龐大的受歡迎產品，擴大在生成式AI市場的優勢，與OpenAI、Anthropic、蘋果公司（Apple）的個人AI系統「蘋果智慧」（Apple Intelligence）等競爭，儘管本周一Google與蘋果敲定，明年的蘋果語音助理Siri大升級將由Google提供技術支持。

英美財經媒體分析，Google比OpenAI、Anthropic等對手更能接觸到用戶的個人資料，這在提供更好的個人化服務時大有助益，不過也增加隱私保護的疑慮。

針對這點，Google強調，以用戶隱私為優先。新功能預設為關閉，用戶選擇開啟的話，也不會每個回答都加以個人化；用戶也可隨時設定、修改要連結哪些App。

Google AI Gemini

