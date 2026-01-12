Google追趕OpenAI：Gemini攜手沃爾瑪切入AI購物戰場

Google旗下的Gemini攜手沃爾瑪切入AI購物戰場。(路透)

一場「AI 帶路」的購物變革正在成形。在這個零售戰場上，Google 急起直追領先者OpenAI 。

Google在周日（11日）宣布其AI聊天機器人Gemini與全球最大零售商沃爾瑪達成重要合作。當用戶在Gemini中提問或搜尋商品時，系統將自動推薦來自沃爾瑪或Sam's Club的相關產品，還能結合用戶過往的線上與實體商店購買紀錄，提供個人化推薦。

若用戶已綁定沃爾瑪帳戶，可享受最快30分鐘宅配送達服務，且能直接透過Google Pay在對話中完成結帳。這個功能已與OpenAI旗下ChatGPT於去年秋季推出的「Instant Checkout」看齊。

這項合作是Google在AI購物領域「追上OpenAI」的關鍵一步。儘管Gemini的總用戶數仍顯著落後於ChatGPT，但差距正在迅速縮小。去年11月，Google推出廣受好評的Gemini 3，成功扭轉其在AI競賽中長期以來「動作遲緩」的形象，迫使OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在公司內部拉響「紅色警戒」（code red）。

與未深度經營零售體系的OpenAI相比，Google的最大優勢在於其既有的龐大生態系。深耕多年的搜尋廣告業務，為其積累了深厚的商品資料庫與零售商關係網。此外，大量用戶早已綁定Google Pay帳戶，也大幅降低AI購物過程中的支付摩擦。相形之下，OpenAI缺乏既有的電商資料與支付網絡，被認為拖慢Instant Checkout串接合作商家的速度。

雙方競爭也從功能層面延伸至底層規則。Google聯合沃爾瑪、Shopify、Target等零售商推出通用商務協定（Universal Commerce Protocol），旨在為AI代理與各零售系統間的無縫對話建立開放標準。OpenAI則早已攜手支付巨擘Stripe，推出自家的代理商務協定（Agentic Commerce Protocol）。

沃爾瑪與Shopify等企業同時與雙方結盟，這種雙邊押注策略，反映出產業在AI購物前景尚未明朗之際的觀望心態。