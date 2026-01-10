害怕有天會孤獨死？中國「死了麼」App爆火

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
近期大陸一款名為「死了麼」的應用在大陸蘋果App Store應用商店付費應用排行榜登頂，引發廣泛關注。（取材自杭州日報）

近期中國一款名為「死了麼」的應用在中國蘋果App Store應用商店付費應用排行榜登頂，引發廣泛關注。外界討論中多認為針對老齡社會孤獨死，但「死了麼」開發者進一步透露，這款App主要服務身處一二線城市的獨居人士，重點是年輕人群體。

廣州日報此前報導，「死了麼」應用由一支小型創業團隊開發，團隊三名成員均為「95後」，通過遠程協作方式完成開發。該款應用是一款針對獨居人群設計的安全工具，其獨特的功能定位與頗具爭議的應用名稱使之成為公眾討論的焦點。在蘋果 App Store 中的售價為人民幣8元，尚未推出安卓版本。

「死了麼」開發者11日在微博發文回應爆火：「承蒙厚愛，感謝每一位網友的支持與傳播，讓我們的聲音得以觸達千萬用戶。後續，我們將繼續打磨細節，用更完善的技術與服務，守護每一位獨居者的平安。」開發者在留言區中也回應，主要針對年輕人群體，後續推出適老化新品也會參酌網友意見。

該款應用在具體使用上，用戶需要預先設定緊急聯繫人，並每天在應用內進行簽到。若用戶連續多日未完成簽到，系統將在次日自動發送郵件通知其緊急聯繫人，以此作為一種被動預警機制。

而引發熱議的或在於名稱涉及「死」引發不適，發團隊成員之一呂先生在接受採訪時表示，團隊尚未收到相關管理部門要求改名的通知，目前暫不考慮更名。他稱，雖然「死」字在社會語境中較少被直接提及，但死亡是每個人都必須面對的事實，團隊希望當人們能更理性地認知生命的終點時，或許可以更積極地對待當下生活。

呂先生表示，儘管現在App的下載量不太方便透露，但「確實增長速度非常快」，期間也有部分人出現過沒有連續簽到的情況，不過目前還沒有收到過粉絲反饋，是否有真的幫助到用戶。

中國藍新聞引述相關報告顯示，到2030年中國獨居人口數量預計將達到1.5億至2億人，其中，20歲至39歲的獨居青年將增加到4000萬至7000萬人。錢江晚報報導，浙江綠城心血管病醫院急診科去年12月收治了一名28歲獨居年輕人，在出租屋內突發意識喪失被房東發現後緊急送醫引起社會關注。

