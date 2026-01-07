我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年輕台女免簽赴美陪唱賺生活費 遭海關抓包遣返

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

人形機器人能摺衣煮咖啡 何時能進家門？

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
樂金電子的CLOiD機器人在CES現場實機展示洗衣摺衣服。(美聯社)
樂金電子的CLOiD機器人在CES現場實機展示洗衣摺衣服。(美聯社)

本周在拉斯維加斯消費電子展（CES）上，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌。這些外型類人的人形機器人密集登場，成為科技業對未來的重要押注。

這些直立行走的機器人，目標是像人類般使用工具，並以更高效率完成相同任務。企業將它們定位為家庭助手，但現實距離目標仍遠：在高度受控的工廠環境部署已具挑戰，要適應雜亂多變的家居場景，難度更高。

樂金電子的CLOiD機器人敢於現場實機展示，意外成為焦點。這類機器人多半還在倉庫中測試，公開演示往往風險高於回報。身高不足1.5米的CLOiD靠輪子移動，在臺上揮手致意後，緩緩將一件衣服放入洗衣機，動作慢到幾乎令人不耐煩。

▲ 影片來源：X平台＠DigitalTrends（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

樂金描繪「無勞務家庭」願景，CLOiD概念機是其「環境關懷」策略的一環，意在讓機器默默協助日常運作。這條路線不靠炫技，而專注處理重複瑣碎的家務。樂金並非唯一選擇此方向的企業，SwitchBot也展示了採用輪式設計、專注單一任務的機器人。

技術上，長期困擾人形機器人的精細動作控制正逐步突破，特別是手指靈活度的提升，讓機器人得以同時執行多項任務。今年CES主辦方消費科技協會（CTA）甚至為機器人設立專館，顯示「實體AI」已被視為科技產業的下一個關鍵階段。除了家庭用途，更多機器人瞄準製造、物流與餐飲等商業場景。

新創公司與大型企業同步搶進。IntBot打造的Nylo機器人能在無人協助下與觀眾互動，主打「真實場景驗證」；晶片商高通強調，其處理器與軟體是實體AI的基礎，可支撐從家用機器人到全尺寸人形機器的運算需求；波士頓動力與大股東現代汽車也宣布，正在汽車工廠測試下一代Atlas人形機器人，延續其在先進機器人領域的領先地位。

儘管資金大量湧入，人形機器人距離安全、靈活、平價的商業化仍有不小差距。部分企業已轉向更穩定的輪式設計。家居環境的不可預測性對機器人構成挑戰，加上高昂成本，使得「為省幾分鐘洗衣時間而支付數萬美元」的邏輯難以成立。醫院等場景可能更適合規模化應用。

Gartner分析師認為，機器人將優先在工廠等受控場域落地，家庭應用短期仍以專用機器為主。人形機器人若要普及，必須具備高度自主決策能力，這仍需要時間；在那之前，其展示意義恐怕仍大於實際應用價值。

人形機器人 AI CES

上一則

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

下一則

3生肖Q1運勢轉強 屬馬收入改善、他有望升職

延伸閱讀

新一代Atlas人形機器人 2028起導入工廠

新一代Atlas人形機器人 2028起導入工廠
川普攔胡委內瑞拉輸中石油 專家：政治意義勝經濟價值

川普攔胡委內瑞拉輸中石油 專家：政治意義勝經濟價值
現代汽車旗下波士頓動力推Atlas新一代人形機器人：2028上生產線

現代汽車旗下波士頓動力推Atlas新一代人形機器人：2028上生產線
身高一米八的宇樹機器人騰空側踢 老闆王興興被嚇到了

身高一米八的宇樹機器人騰空側踢 老闆王興興被嚇到了

熱門新聞

有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
三生肖女性紅顏又好命。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

2026-01-03 23:25
屬狗者一旦認定養生方向，往往能長時間堅持，成效也相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

2026-01-04 23:25
2026年逢馬年，雖沖犯太歲，但要留意趨吉避凶，遇事心態放正，忍辱負重。（本報資料照片）

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026-01-04 00:42
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28

超人氣

更多 >
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程