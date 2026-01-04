我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

AI垃圾影片別植入嬰幼兒大腦 不利語言、社交和情緒發展

編譯易起宇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
YouTube低齡用戶快速成長，但平台上日益充斥低品質的AI垃圾，讓人擔心是否會影響到這些小用戶的大腦發育。（路透）
YouTube低齡用戶快速成長，但平台上日益充斥低品質的AI垃圾，讓人擔心是否會影響到這些小用戶的大腦發育。（路透）

AI推波助瀾下，大量生成影片並上傳到YouTube等平台，進而賺取流量和現金，愈來愈不費吹灰之力。但這類影片品質良莠不齊，加上用戶年紀愈來愈小，家長和專家擔心這些「AI垃圾」影片會影響嬰幼兒大腦發育。

訂閱人數破百萬的YouTuber辛頓近期發表一支影片，表示她要教網友一個賺快錢的好方法：先用ChatGPT隨便生成一首歌詞沒有意義的兒歌，再把它丟到AI影片生成器，幾分鐘後就能完成一段色彩繽紛的短片。

辛頓說，用這種技巧產出的影片，目標觀眾是一至三歲幼兒，每天可輕鬆賺進數百美元，「你只需使出約5%的力，因為其他AI都會幫你做好」。

這象徵兩個趨勢：AI讓製作影片變得更容易，以及YouTube的兒童觀眾正快速成長。皮尤研究中心最新數據顯示，YouTube過去五年成長最快的觀眾群是未滿兩歲的幼兒。家中有未滿兩歲幼兒的美國父母，超過六成表示小孩有在看YouTube，且超過三分之一是每天看。

兒童取向的YouTube Kids設定的觀眾群是二至12歲，但有許多嬰兒與尚在學步的幼兒就在觀看，這使該平台的母公司Alphabet在這群地球上最年輕消費者甚至還不會走路和說話前，就可能收編整個世代成為終身用戶。

然而，YouTube對嬰兒觀眾群的掌控，已引發家長、醫學專家和兒童安全倡議人士的擔憂。因為孩童的大腦發育有90%是在五歲前進行，在那段時間觀看的東西，有可能影響他們的語言、社交和情緒發展，甚至是他們的批判性思考能力。

美國兒科學會建議，二歲以下兒童應「高度限制」使用媒體。幼兒工作者法蘭滋表示，在兒童的大腦發育初期，如果大腦被植入的是一大堆AI垃圾，將影響他們對世界的理解。

YouTube發言人說，「大量生產低品質內容在YouTube為上不是一套可行的商業策略，因為我們的系統和營利政策會懲罰這類垃圾」。

YouTube AI YouTuber

上一則

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

下一則

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

延伸閱讀

陳水扁主持網路節目 保外就醫身分惹議

陳水扁主持網路節目 保外就醫身分惹議
睡眠品質佳 隔日活動量高 白天運動量大卻不一定睡得好

睡眠品質佳 隔日活動量高 白天運動量大卻不一定睡得好
研究：4良好生活習慣 大腦回春8歲 正向樂觀是「良藥」

研究：4良好生活習慣 大腦回春8歲 正向樂觀是「良藥」
阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

熱門新聞

乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

2025-12-28 02:30
3生肖會在2026年1月迎來職場大突破，有人升職為高層，有人跳槽進大廠，甚至有人直接跳三級晉升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

2025-12-28 23:20
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
屬龍的人在馬年貴人運明顯，機會也更頻繁，創業者有望靠合作夥伴資源擴張版圖、推升利潤。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fariz Hermawan）

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

2025-12-29 22:25
五生肖明年運氣更好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JacLou- DL）

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

2025-12-26 23:20

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境