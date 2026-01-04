AI垃圾影片別植入嬰幼兒大腦 不利語言、社交和情緒發展

YouTube低齡用戶快速成長，但平台上日益充斥低品質的AI垃圾，讓人擔心是否會影響到這些小用戶的大腦發育。（路透）

在AI 推波助瀾下，大量生成影片並上傳到YouTube 等平台，進而賺取流量和現金，愈來愈不費吹灰之力。但這類影片品質良莠不齊，加上用戶年紀愈來愈小，家長和專家擔心這些「AI垃圾」影片會影響嬰幼兒大腦發育。

訂閱人數破百萬的YouTuber 辛頓近期發表一支影片，表示她要教網友一個賺快錢的好方法：先用ChatGPT隨便生成一首歌詞沒有意義的兒歌，再把它丟到AI影片生成器，幾分鐘後就能完成一段色彩繽紛的短片。

辛頓說，用這種技巧產出的影片，目標觀眾是一至三歲幼兒，每天可輕鬆賺進數百美元，「你只需使出約5%的力，因為其他AI都會幫你做好」。

這象徵兩個趨勢：AI讓製作影片變得更容易，以及YouTube的兒童觀眾正快速成長。皮尤研究中心最新數據顯示，YouTube過去五年成長最快的觀眾群是未滿兩歲的幼兒。家中有未滿兩歲幼兒的美國父母，超過六成表示小孩有在看YouTube，且超過三分之一是每天看。

兒童取向的YouTube Kids設定的觀眾群是二至12歲，但有許多嬰兒與尚在學步的幼兒就在觀看，這使該平台的母公司Alphabet在這群地球上最年輕消費者甚至還不會走路和說話前，就可能收編整個世代成為終身用戶。

然而，YouTube對嬰兒觀眾群的掌控，已引發家長、醫學專家和兒童安全倡議人士的擔憂。因為孩童的大腦發育有90%是在五歲前進行，在那段時間觀看的東西，有可能影響他們的語言、社交和情緒發展，甚至是他們的批判性思考能力。

美國兒科學會建議，二歲以下兒童應「高度限制」使用媒體。幼兒工作者法蘭滋表示，在兒童的大腦發育初期，如果大腦被植入的是一大堆AI垃圾，將影響他們對世界的理解。

YouTube發言人說，「大量生產低品質內容在YouTube為上不是一套可行的商業策略，因為我們的系統和營利政策會懲罰這類垃圾」。