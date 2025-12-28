小時候取的尷尬ID可以改了 Google逐步開放修改Gmail帳號

我的頻道

中央社／舊金山25日電
Google逐步開放修改Gmail帳號。(路透)
Google逐步開放修改Gmail帳號。(路透)

對於飽受學生時期Gmail尷尬帳號困擾的用戶，Google送來一份聖誕大禮。該公司正在低調測試一項全新功能，允許用戶在不影響既有資料與服務的情況下，修改Gmail帳號。

根據Google帳戶說明頁面最新更新，Gmail使用者現在可將現有的「@gmail.com」地址更換為新的地址，同時保留所有資料與Google服務。

根據CNBC報導，目前相關更新僅出現在印地語版本的官方支援頁面，顯示這項功能可能率先在印度或印地語使用市場上線。

支援頁面指出，該功能將逐步開放給所有用戶，意味著全球全面開放仍需一段時間。目前英文版帳戶說明頁面仍維持舊有說法，指出Gmail地址「通常無法更改」。Google尚未回應CNBC關於首波適用地區的詢問。

根據新政策，使用者完成地址變更後，原有Gmail地址將自動保留為別名。寄往舊地址的郵件仍會送達收件匣，用戶也可繼續使用舊地址登入Google雲端硬碟、地圖及YouTube等服務。

過去，想更換Gmail帳號的用戶只能重新建立帳戶，再手動轉移資料，不僅流程繁瑣，也可能影響與第三方應用程式的整合。

Google表示，更換帳號地址後，既有資料如照片、訊息與電子郵件內容都不會受到影響。依印地語支援頁面的Google翻譯內容，用戶日後仍可再次使用原本的Google帳戶電子郵件地址。

不過，Google也設下限制，一旦變更Gmail帳號地址，12個月內不得再建立新的Gmail帳號地址，且新選定的地址也無法刪除。

Google尚未發布正式新聞稿，相關變動最早是由使用者論壇與科技社群率先發現。

