我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴陽保時捷關店 總經理帶頭連夜搬空「跑路」

喬治克隆尼宣布「不再拍吻戲」 原因與小17歲愛妻有關

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

編譯梁采蘩／即時報導
從掌心到太空，華爾街日報預測2026年改變生活的各項科技趨勢。(路透)
從掌心到太空，華爾街日報預測2026年改變生活的各項科技趨勢。(路透)

每逢年末，華爾街日報(WSJ)科技專欄團隊都會盤點來年可能左右世界的科技趨勢，過去有時看走眼，有時也精準命中。報導指出，展望2026年，部分方向已愈來愈清晰。人工智慧依舊名列清單，包括「不再那麼糟」的Siri、更精準的人類身分辨識，以及即將出現在你家附近道路上的自駕車；AI泡沫以外，除了眾所期待的摺疊式iPhone，還有哪些科技正在悄悄成形，準備走進日常？

Siri回歸戰

蘋果終於承認Siri的生成式AI升級多次失敗，並重建底層架構，試圖趕上近年來的落後。關鍵不只在技術翻新，還包括高層人事洗牌，以及可能引入外部大型模型作為核心引擎。2026年的看點，不在於Siri是否「變聰明」，而在於蘋果能否首次讓語音助理真正達到可用水準，避免再成為笑柄。

機器人走進家門

人形機器人尚未全面進入家庭，但2026年將出現小規模、真實環境的居家測試，重點在蒐集數據，而非商業化銷售。多數家務仍仰賴遠端真人操控，真正全自動的案例仍非常有限。相較之下，AI穿戴裝置與智慧眼鏡的推進速度更快，代表「AI有身體」的第一波應用主戰場，可能不是機器人，而是貼身裝置。

惡意軟體自我進化

AI正大幅降低網路犯罪門檻，讓釣魚、深偽與惡意程式更容易生成，且更難被察覺。新一代惡意軟體甚至能即時改寫自身程式碼、逃避偵測。更令人警惕的是，國家級犯罪者已嘗試利用大型模型生成攻擊指令，這類高階攻擊模式，很可能在2026年成為犯罪常態，而非例外。

iPhone摺疊機終於登場

蘋果將在2026年正式進軍摺疊機市場，並試圖解決摺痕這個長年痛點。此舉不僅是產品線延伸，更可能重塑整個摺疊機市場成長曲線。高昂售價幾乎可以預期，但真正關鍵在於：蘋果是否能把「仍屬小眾的摺疊機」推向主流消費市場。

大型語言模型不敷AI學習

大型語言模型仍將存在，但天花板愈來愈明顯，因為AI快把所有能訓練的資料都用完了。研究焦點正轉向「世界模型」與全新架構，讓AI自創虛擬世界，漫遊其中透過互動與體驗來學習。2026年可能會不斷看到新模型發布，但真正相當於當年ChatGPT等級的突破，短期內仍未必出現，業界甚至出現「公司多、想法少」的瓶頸期。

星鏈面臨白熱化競爭

太空上網不再是一家獨大。多個商業與政府支持的低軌衛星系統開始形成實質競爭，並逐步切入航空、企業等高價值場景。對用戶而言，這意味著更便宜、更穩定的全球連線選項；對產業而言，則是一場資本密集、長期消耗戰的開始。

證明你是人類

隨著機器人與AI代理氾濫，傳統身分驗證機制全面失效。2026年，數位身分證將加速普及，手機成為官方認證的載體。從線上帳號復原到實體年齡驗證，「你是不是人類」這個問題將不再只是單一平台的設定，而是人人都得面對的日常門檻。

報導還提到其他科技趨勢，包括讀心科技實用化、自動駕駛擴散到更多城市、DIY居家醫療，以及電動超跑上路。不過有件事在2026年可能還看不到：那款一再跳票的特斯拉Roadster。這款電動極限超跑延宕已久，甚至傳出與馬斯克結怨的OpenAI執行長奧特曼要求退還5萬美元訂金，馬斯克也高調照辦，成為業界一段耐人尋味的插曲。

AI Siri 超跑

上一則

對方是否喜歡你？研究揭密：眼神「微妙變化」藏不住

延伸閱讀

AI帶財 美10大科技富豪 今年身價大增5500億美元

AI帶財 美10大科技富豪 今年身價大增5500億美元
馬斯克樂觀預測AI應用：能讓美國經濟三位數成長

馬斯克樂觀預測AI應用：能讓美國經濟三位數成長
比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板
馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價

熱門新聞

一名Reddit用戶指出，在種植了一些多肉植物、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花後，經過「原野化」的草坪更好整理了；繁星花示意圖，非新聞當事人的草坪。(取材自Unsplash @Takahiro NISHIZONO)

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

2025-12-20 22:20
四生肖未來兩年職場迎接轉機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

2025-12-21 23:25
有開火的家庭廚房就容易累積油污，網友分享自家廚房深度清潔習慣，以肥皂水擦拭牆面、抽油煙機、櫥櫃門板與爐台等高油汙區，強調方法簡單、省力，且不必擔心腐蝕材質。（取材自pexels.com@Pixabay）

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

2025-12-20 21:25
養車不僅要考慮保險和維修費，折舊率也會大幅影響價值。圖為特斯拉Model S。(路透)

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025-12-25 18:25
許多人泡即溶咖啡可能會直接沖熱水，其實先用冷水調和成糊狀物再加熱水，能讓咖啡溶解更均勻，喝起來口感更佳。即溶咖啡示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Karyna Panchenko）

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

2025-12-23 22:20
五星座長時間的低潮即將結束，新的2026年值得期待。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

2025-12-23 21:25

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」