我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple、Google示警這類外籍員工避免出國 恐滯留海外

舊金山全市大規模停電　市府籲居民避免非必要外出

iPhone鬧鐘莫名消音？網紅曝慘痛經歷 官網建議關掉1功能

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
iPhone示意圖。(取材自unsplash.com/@aquatium)
iPhone示意圖。(取材自unsplash.com/@aquatium)

說到iPhone的功能，不少人每天會使用的就是「鬧鐘」，然而時間到時仍會出現「自動靜音」的情形，近期有網紅拍片講述自己因為iPhone鬧鐘自動靜音而錯過飛機的慘痛經歷，但也提出解決方案，只要關掉iPhone內的1個功能就可以避免。

@brettsbites

Also like 20 ppl said it also happened to them today SO SUS

♬ original sound - Brett Chody

▲ 影片來源：tiktok＠brettsbites（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

iPhone鬧鐘自動靜音？ 關掉「1功能」秒解決

紐約郵報報導，在TikTok上擁有超過23.8萬名粉絲的網紅喬迪（Brett Chody）近期拍攝影片，她表示「我想提醒大家，今天早上我錯過了飛往芝加哥的航班，因為我在iPhone上設定的鬧鐘雖然響了，卻沒有聲音，我早上6時30分才自然醒，當時航班已經起飛了，我拿起手機，上面顯示鬧鐘響了，但一點聲音都沒有，而且這樣的狀況維持了2小時」。

喬迪同時將自己的經歷分享在Instagram上，結果有上百人曾遭遇類似狀況，有人表示「我也遇到過這種情況、「我錯過了考試、錯過了值班、錯過了上班第1天，我的iPhone頻繁發生這種情況」，也有人稱「我的手機也這樣，太離譜了」、「所以我才設定每隔10分鐘就響1次的鬧鐘，整整持續1小時」。

根據蘋果（Apple）官方討論區的說法，造成這種問題的原因是啟用了Face ID設定中的「螢幕注視感知」（Attention Aware Features），此功能會在使用者注視螢幕時自動降低手機音量，只要關掉就可以避免喬迪遭遇的慘痛經歷。

此外，一位使用者更表示「我覺得這個功能會在我移動手機或它識別到我的Face ID時立即將鬧鐘靜音，在我關閉這個功能後，鬧鐘就恢復正常了」。

iPhone鬧鐘會自動靜音？網紅曝慘痛經歷：「1功能」快關掉

TVBS新聞網

iPhone 芝加哥 TikTok Apple

上一則

「阿凡達：火與燼」北美票房奪冠 全球吸3.45億登今年首映第2佳

下一則

選小機場可省近50%機票費用 但有些隱形成本要考慮

熱門新聞

圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
聖誕節即將到來，整理專家建議可在過節前斷捨離家中六種物品。衣櫥示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Priscilla Du Preez 🇨🇦）

別再留了 聖誕節前斷捨離家中六種物品

2025-12-17 22:20
圖為財運示意圖。(圖／AI生成)

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

2025-12-16 21:05
牡羊座、獅子座、射手座與雙魚座將「提前收禮」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Brigitte Tohm）

別人還在倒數跨年「4星座」已提前收禮 年末轉機悄然到來

2025-12-18 22:20

超人氣

更多 >
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　