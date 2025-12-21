iPhone鬧鐘莫名消音？網紅曝慘痛經歷 官網建議關掉1功能

iPhone示意圖。(取材自unsplash.com/@aquatium)

說到iPhone 的功能，不少人每天會使用的就是「鬧鐘」，然而時間到時仍會出現「自動靜音」的情形，近期有網紅拍片講述自己因為iPhone鬧鐘自動靜音而錯過飛機的慘痛經歷，但也提出解決方案，只要關掉iPhone內的1個功能就可以避免。

▲ 影片來源：tiktok＠brettsbites（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

iPhone鬧鐘自動靜音？ 關掉「1功能」秒解決

紐約郵報報導，在TikTok 上擁有超過23.8萬名粉絲的網紅喬迪（Brett Chody）近期拍攝影片，她表示「我想提醒大家，今天早上我錯過了飛往芝加哥 的航班，因為我在iPhone上設定的鬧鐘雖然響了，卻沒有聲音，我早上6時30分才自然醒，當時航班已經起飛了，我拿起手機，上面顯示鬧鐘響了，但一點聲音都沒有，而且這樣的狀況維持了2小時」。

喬迪同時將自己的經歷分享在Instagram上，結果有上百人曾遭遇類似狀況，有人表示「我也遇到過這種情況、「我錯過了考試、錯過了值班、錯過了上班第1天，我的iPhone頻繁發生這種情況」，也有人稱「我的手機也這樣，太離譜了」、「所以我才設定每隔10分鐘就響1次的鬧鐘，整整持續1小時」。

根據蘋果（Apple ）官方討論區的說法，造成這種問題的原因是啟用了Face ID設定中的「螢幕注視感知」（Attention Aware Features），此功能會在使用者注視螢幕時自動降低手機音量，只要關掉就可以避免喬迪遭遇的慘痛經歷。

此外，一位使用者更表示「我覺得這個功能會在我移動手機或它識別到我的Face ID時立即將鬧鐘靜音，在我關閉這個功能後，鬧鐘就恢復正常了」。

