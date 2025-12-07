AI不只會搶飯碗？黃仁勳預言可能催生1新奇職業：機器人服飾會問世

輝達執行長黃仁勳認為，AI可能催生機器人裁縫師等令人難以想像的新職業。（路透）

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 預期，人工智慧（AI ）將以漸進的方式普及，AI相關裁員不會突然激增，但這代表AI不會徹底改變就業市場，他認為，未來甚至可能出現幫機器人做衣服等裁縫師等新職業。

黃仁勳上周接受Podcast主持人羅根（Joe Rogan）訪問時說，最能抵禦日益擴散AI效應的工作，將是那些內容不僅止於例行公事的職業，例如，放射科醫師等職業可能安全無虞，因為這些醫師任務不是單純掃描，而是解讀影像以診斷病人。

黃仁勳說：「如果工作是單純切菜，Cuisinart（美國廚房電器品牌）就會取而代之。」

有「AI教父」之稱的辛頓（Geoffrey Hinton）和Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），都曾預言AI進步將引發大規模失業潮。

黃仁勳坦承，有一些工作確實會消失，但未像辛頓和阿莫戴等人使用極端措辭，他也認為AI主宰的就業市場也可能創造一些新工作，例如技師需求可能增加，其他較難以想像的產業也可望誕生，「機器人服飾會問世，這是全新產業，是吧？我希望自己的機器人外觀和其他機器人不同，完整的機器人服飾產業將應運而生」。

不過，即使是為AI機器人打造服飾的新工作，可能也無法長久。他在被問到機器人最終是否可能為其他機器人生產服飾時，回答：「最後會，但屆時其他工作會誕生。」