我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

馬斯克點出AI正向發展3關鍵：真、美、好奇心

編譯劉忠勇／即時報導
真、美、好奇心，是馬斯克認為可確保AI正面發展的三個關鍵要素。（美聯社）
真、美、好奇心，是馬斯克認為可確保AI正面發展的三個關鍵要素。（美聯社）

億萬富豪馬斯克再度提醒人工智慧（AI）可能帶來的危機，並點出在他看來要確保 AI正面發展的三個關鍵要素：真、美、好奇心。

他日前接受印度富豪卡馬特（Nikhil Kamath）的Podcast訪問時說：「並沒有任何保證，AI 一定會帶來美好的未來。當你打造一項強大的技術時，總會有風險。強大的技術也可能帶來毀滅性的後果。」

馬斯克先前曾警告，「AI是文明未來面臨的一大風險」，並強調科技突飛猛進，讓AI對社會造成的風險已超過汽車、飛機或藥物。

在這次訪談中，馬斯克強調，關鍵在於應確保AI技術追求真相，而不是重複錯誤。他說：「真相、美、好奇心，我認為是AI最重要的三件事。」

馬斯克說，若AI不嚴格建立在真相的基礎上，就會從網路吸收大量錯誤資訊，最後「因為這些謊言和現實互相矛盾，導致無法正常推理」。

他說：「如果你強迫AI去相信不是真的的事，會讓AI發瘋，因為那只會導向更多糟糕的結論。」

至於美，馬斯克說，「能夠欣賞美這件事很重要」，「你看到的時候自然就懂了」。

他表示，AI 應該渴望更了解現實的本質，因為人性遠比機器有趣。「與其把人類毀滅掉，而讓人性能延續、甚至繁榮下去，才是更意思的發展」。

有「AI教父」之稱的電腦科學家辛頓（Geoffrey Hinton）今年曾表示，AI「有 10% 到 20% 的機率會把人類毀滅」。他也提到一些較短期的風險，包括回答內容出現幻覺（hallucinations）、以及初階工作被全面自動化。

AI 馬斯克 印度

上一則

RM 30-01添新色 RICHARD MILLE急速藍調二重奏

延伸閱讀

「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司
AI類股買誰？「馬投顧」馬斯克推薦：Nvidia和Alphabet

AI類股買誰？「馬投顧」馬斯克推薦：Nvidia和Alphabet
馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法
棒球只輸大谷？Grok狂吹捧自家老闆 馬斯克：被惡意誘導

棒球只輸大谷？Grok狂吹捧自家老闆 馬斯克：被惡意誘導

熱門新聞

即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
用牛奶直接煮馬鈴薯，能做出更綿密的馬鈴薯泥，示意圖。(取材自Freepik @timolina)

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

2025-11-28 20:25

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出