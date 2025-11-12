我的頻道

Gmail被看光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄

中外交官斬首論 日本自民黨要求政府「採取堅決措施」

編譯葉亭均／即時報導
Google在一項訴訟中被指控利用Gemini AI助理，非法追蹤電子郵件服務Gmail、即時通訊與視訊會議用戶的私人通訊。（路透）
Google在一項訴訟中被指控利用Gemini AI助理，非法追蹤電子郵件服務Gmail、即時通訊與視訊會議用戶的私人通訊。

彭博資訊報導，在以往，Google的Gmail、Chat和Meet用戶可以自行選擇是否啟用Google的AI程式。然而根據11日晚間在加州聖荷西聯邦法院提交的訴訟文件，Google在10月「悄悄地」為這些應用程式全面啟用Gemini，使該公司能夠在未經用戶知情或同意的情況下蒐集私人資料。

這項集體訴訟還指出，雖然Google允許用戶關掉這些程式中的Gemini，但必須深入Google的隱私設定中才能停用這項AI工具。如果沒有手動採取這項步驟，Google便可利用Gemini 「查看並使用用戶私人通訊的完整紀錄歷史」，包括Gmail帳戶中所有寄出與接收的郵件及附件檔案。

這項訴訟指控Google違反「加州隱私侵害法」（CIPA），這項1967年的法律禁止在未獲所有當事人同意的情況下，對私密通訊進行竊聽和記錄。

由於彭博記者求證時正值非一般工作時段，Google尚未回覆置評請求。

