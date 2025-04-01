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能手勢控制 Meta豪華升級版智慧眼鏡售價破1千美元

編譯季晶晶／綜合外電
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Meta Platforms正加緊開發其高人氣智慧眼鏡的豪華升級版，計劃年底推出。圖為Meta執行長祖克柏2024年9月25日發表首款智慧眼鏡的情形。(美聯社 )
Meta Platforms正加緊開發其高人氣智慧眼鏡的豪華升級版，計劃年底推出。圖為Meta執行長祖克柏2024年9月25日發表首款智慧眼鏡的情形。(美聯社 )

臉書母公司Meta Platforms正加緊開發其高人氣智慧眼鏡的豪華升級版，計劃今年底就推出，這款代號為Hypernova的眼鏡，價格超過1,000美元，具手勢控制功能，且有可顯示照片和應用程式的螢幕。

Hypernova是Meta首款帶螢幕的智慧眼鏡。知情人士表示，Meta正朝向為蘋果的iPhone和其他行動裝置提供替代品的方向走，將Hypernova視為關鍵的一步。

據悉，Meta員工估計Hypernova的價格將超過1,000美元，最高可能在1,300至1,400美元間。可能要接近宣布時才會決定最終售價。

該公司目前的智慧眼鏡Ray-Ban Meta自299美元起跳，出乎意料地大受歡迎。Meta將繼續鎖售這個入門款產品。

新升級款產品大幅漲價。幾乎全是因為螢幕的關係，這是一塊單眼面板，位置在右眼的右下方。這意味資訊只顯示在佩戴者右眼前，在他們視線向下時最能清晰顯現。

從原型版本來看，Hypernova有用於拍照、看照片和查找地圖的專用應用程式，也支援手機應用程式的通知功能，包括Meta的Messenger和WhatsApp。這款眼鏡的工作原理類似於當前的Ray-Ban Meta，專注於抓圖和影片，透過內建麥克風取用AI，與手機配對可以打電話和播放音樂。新版本會繼續重度依賴Meta View手機應用程式。

Meta還計劃首次開始提供所謂的神經腕帶，佩戴者可透過手勢控制眼鏡，例如旋轉手來滾動應用程式和照片，以及食指和拇指捏住來選擇項目。

Meta也計劃升級相機。公司內部認為當前機型的相機，相當於2019年的iPhone 11，希望 新款產品能於2021年的iPhone 13旗鼓相當。

由於Hypernova距離推出還有幾個月的時間，目前的計畫有可能發生變化。Meta以在開發過程的後期進行產品變動，甚至是取消新計畫出名。

Meta已經著手開發第二代版本，配備雙目顯示系統的Hypernova 2，計劃2027年推出，這會是朝向最終實現該公司真正擴增實鏡（AR）眼鏡願景的另一塊墊腳石。

Meta 智慧眼鏡

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