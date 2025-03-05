一腳踢掉木棍 宇樹機器人秀李小龍招牌720度迴旋踢

宇樹機器人用李小龍招牌動作，踢飛人類手中的木棍。(視頻截圖)

杭州宇樹科技的人形機械人，在央視蛇年春晚亮相後熱度大增，開售後一度因斷貨而下架。近日，該人形機械人更「學會」功夫，採用李小龍招牌動作—720度迴旋踢，一腳便踢掉人類手中的木棍。

宇樹科技4日發布微博 ，再度演示了一段機器人的「中國功夫」。宇樹官方在微博中寫道：「720度迴旋踢，請聽聲音！功夫BOT玩遊戲，實拍，本視頻無任何加速或編輯，並表示，請勿模仿，請和機器人保持安全距離。」

觀察者網報導，這已經不是宇樹機器人近期首次「秀肌肉」。2月25日，宇樹微博展示了一段視頻，機器人演示了出拳、扭腰靈活轉身、空中迴旋踢等一系列流暢動作。

香港01報導，G1人形機械人身高約127公分，體重約35公斤，具有超越常人的靈活性，解鎖無限運動潛力。其小跑速度大於2m/s，擁有廣闊的關節 運動空間，23至43個關節，最大關節扭矩達到120N.m，可進行高難度的動態動作，如動態站起、坐下折疊、舞棍等。

宇樹機器人用李小龍招牌動作，踢飛人類手中的木棍。(視頻截圖)

此外，G1人形機械還基於深度強化學習和仿真訓練，借助AI的加速發展，在不斷進行升級和演進。

值得一提的是，中國政府網3月3日發布視頻「機器人群俠傳」，將中國各類機器的應用場景和武功招式相結合，展示了中國在機器人領域的前沿成果。視頻最後寫道：「現代群俠故事以科技訴說。以科技創新引領新質生產力發展。3月5日，關注2025年「政府工作報告」。」

另據企查查APP顯示，深圳天羿科技有限公司於近日成立，法定代表人為周昌慧，註冊資本10萬元人民幣(約1.3萬美元)，經營範圍含智能機器人的研發、智能機器人銷售、工業機器人銷售、機械設備研發、機械電氣設備製造、服務消費機器人製造、計算機軟硬件及輔助設備批發、計算機軟硬件及外圍設備製造等。

證券時報網報導，股東信息顯示，該公司由杭州宇樹科技有限公司全資持股。此外，市場信息顯示，宇樹科技已對外投資五家公司。

此前，宇樹科技已經成立北京、上海兩地分公司。根據天眼查信息，2024年上海高羿科技有限公司、北京靈翌科技有限公司成立。這兩家公司均由宇樹科技全資持股，從事科技推廣和應用服務業務。有分析人士表示，隨著人工智能 技術的不斷發展和應用，智能機器人已經成為了科技行業的一個重要分支，其市場前景和發展潛力不可小覷。