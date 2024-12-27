我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

AI毀滅人類的可能性增至20% AI教父曝驚人時間點

編譯徐榆涵／即時報導
有「AI教父」之稱的英裔加拿大電腦科學家傑佛瑞．辛頓。(歐新社)
有「AI教父」之稱的英裔加拿大電腦科學家傑佛瑞．辛頓。(歐新社)

有「AI教父」之稱的英裔加拿大電腦科學家傑佛瑞．辛頓（Geoffrey Hinton）提高了人工智慧在未來30年消滅人類的可能，並警告該技術的變革速度比預期更快。

衛報報導，今年拿下諾貝爾物理學獎的辛頓表示，人工智慧有「10%到20%」的可能性，在未來30年內導致人類滅絕。

辛頓曾表示，AI在未來30年導致人類滅絕的可能性為10%。

辛頓最近接受bbc廣播四台節目訪問時，被問及是否改變人工智慧潛在災難及其發生的機率時，他直言「沒有，有10%到20%的機率。」

當被節目主持人問及「可能性是否增加」時，辛頓表示，「如果有的話，你看，我們以前從未遇到比我們更聰明的事物。」

他繼續說，「你知道有多少案例是更聰明的東西被一個不太聰明的東西所控制？案例很少。只有母親和嬰兒。進化花了很多功夫讓嬰兒控制母親，但這大概是我所知道的唯一例子。」

辛頓表示，與強大的AI系統智慧相比，人類就像幼兒一樣。「我喜歡這樣想：想像一下你自己和一個3歲小孩。我們將成為3歲小孩。」

辛頓說，人工智慧大多數專家都認為，也許在未來20年內，將開發出比人類更聰明的人工智慧，但這是一個很可怕的想法，稱發展速度非常快，比他預期更快，並呼籲政府加強對該技術的監管。

人工智慧 AI 諾貝爾

上一則

專家列九大廚房NG行為 不避免恐吃進致病細菌

下一則

不是「覬覦家產」 和父母談錢才能控管家庭風險

延伸閱讀

中國2025年春運1/14開始 出行總量或創新高

中國2025年春運1/14開始 出行總量或創新高
CDC：美國首例人類染禽流感重症病毒樣本現變異

CDC：美國首例人類染禽流感重症病毒樣本現變異
通用AI何時到來？微軟與OpenAI給新定義：可賺千億美元

通用AI何時到來？微軟與OpenAI給新定義：可賺千億美元
冰凍貓糧驗出H5禽流感病毒 洛縣公衛局籲停用

冰凍貓糧驗出H5禽流感病毒 洛縣公衛局籲停用

熱門新聞

好市多有很多忠實又熱情的顧客，但有些行徑卻讓員工徒增困擾。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

好市多顧客五種舉動「以為貼心」 其實員工很嫌棄

2024-12-25 19:10
好運示意圖。（圖／AI生成）

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

2024-12-23 19:00
四生肖新年愛情職場兩得意。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@PPavel Danilyuk）

四生肖2025年愛情職場兩得意 鼠投資有道、他靠魅力點燃愛火

2024-12-25 22:40
有些星座特別容易想太多產生憂慮。（取材自unsplash.com＠Nik）

12星座誰最焦慮想太多？ 摩羯計畫多、他老是小題大作

2024-12-26 22:50
四大生肖男性會將老婆寵上天。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vera Arsic）

嫁這3生肖被寵上天 鼠男善於傾聽、他支持另一半事業又強大

2024-12-22 01:35
四生肖冬季運勢好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@iddea photo ）

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

2024-12-18 22:35

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥