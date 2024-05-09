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微軟要設行動遊戲網路商店 與蘋果和Google競爭

編譯季晶晶／綜合外電
微軟（Microsoft）計劃7月推出自己的行動遊戲網路商店，與蘋果和Google競爭。(路透)
微軟（Microsoft）計劃7月推出自己的行動遊戲網路商店，與蘋果和Google競爭。(路透)

微軟（Microsoft）計劃7月推出自己的行動遊戲網路商店，提供蘋果（Apploe）和Google應用程式商店及其收費政策的替代選擇。

Xbox總裁Sarah Bond周四在彭博技術峰會上宣布，該網路商店將推微軟自己的遊戲，例如《糖果傳奇》（Candy Crush Saga），隨後再向其他發行商開放，因為不是應用程式，「所有設備、所有國家都能進店，無論如何都不受封閉生態系統商店政策的影響」。 

Bond說：「微軟看到了創建『真正跨設備』商店的機會，你的身分、你的遊戲庫、你的獎勵都能帶著走，不會被鎖在單一生態系統裡。」微軟的用意是促進橫跨遊戲機、電腦和行動設備的遊戲，大型跨平台遊戲《我的世界》（Minecraft）可能會成為這家網路商店的早期成員。

蘋果和Google的應用程式商店目前主導市場，收取大約30%的銷售費用。微軟遊戲部門主管Phil Spencer去年底透露，正與合作夥伴洽談推出Xbox的app商店。

今年生效的歐盟《數位市場法案》允許科技公司開設直接面對消費者的網路商店，避免蘋果和Google的費用。5月初，一些TikTok用戶聲稱看到TikTok網路商店的連結，可在那裡以折扣價購買TikTok金幣。

微軟落後競爭對手，沒有及早跨進價值900億美元的行動遊戲市場。在完成了以690億美元收購擁有《糖果傳奇》和《決勝時刻》的動視暴雪後，該公司Xbox部門準備要大展拳腳。

微軟 Google TikTok

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