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蘋果iPad Pro廣告引來駡聲連連 形同頌讚AI反創意

編譯劉忠勇／即時報導
蘋果新款iPad Pro 厚度僅5.1公厘。（歐新社）
蘋果新款iPad Pro 厚度僅5.1公厘。（歐新社）

蘋果公司（Apple）配合新款iPad的發表會推出一則廣告，卻在社群媒體上引來一陣駡聲，這則廣告呈現各種不同的創意工具被壓扁，最終僅存的是一台輕薄的新iPad。

在蘋果周二發表新款iPad後，執行長庫克在X平台上發布這則廣告，廣告的背景是一間工作室中堆放各種樂器、一台唱機、色彩鮮艷的顏料罐，正在被一台看上去像是巨大輾壓機壓碎。當輾壓機升起時，只有iPad還在，似象徵iPad取代了這些創意工具，也凸顯新iPad的輕薄。

曾在Comcast等公司擔任營銷和廣告主管的Peter Intermaggio在LinkedIn評道，「蘋果的新款iPad Pro廣告，是一個向來表現完美無瑕的廣告主的罕見敗筆」，對於一個「高舉創意者的品牌來說，這是一則頌讚毀滅的廣告，太過粗暴且自大」。

也有人認為，這是展現蘋果實力、人工智慧（AI）崛起且有能力取代人類創造力的不祥象徵。

有人抨擊，蘋果創辦人賈伯斯絕不會批准這則廣告，這無異為壓制人類創造力的象徵。

「蘋果廣告之所以令我感覺刺眼，是因為蘋果向來以致力於藝術而自豪。」 Parrot Analytics策略師Julia Alexander周三在X平台推文說：「這卻是在公然反文創，這是反蘋果的題材，是反蘋果廣告，怪哉」。

Tim Cook 社群媒體 庫克

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