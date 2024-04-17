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Google One「2功能」將取消 魔術修圖開放全Pixel使用

記者黃筱晴／即時報導
Google One VPN服務在今年稍晚從會員福利中取消。(摘自Google官網)
Google One VPN服務在今年稍晚從會員福利中取消。(摘自Google官網)

擁有Pixel手機，同時也是Google One會員的民眾注意！Google近期發信通知會員，將自‌5‌月‌‌1‌5日‌起調整部分Google One訂閱方案的內容，好消息是，幾個熱門的Google相簿照片編輯、修圖功能將開放給更多用戶使用，但僅推出不到4年的Google One VPN服務竟然在今年稍晚要從會員服務中取消，據外媒透露，Google將停止VPN服務的原因是「實在太少人用了！」

這次Google One服務主要的異動包括，開放更多人使用包括魔術橡皮擦、肖像打光等Google相簿進階編輯功能熱門功能，不管是Android還是iOS用戶，只要裝置版本符合規定皆可使用，Pixel使用者也可在Pixel Tablet等其他裝置上使用這些功能。

另外，去年10月推出，首波僅有Pixel 8和Pixel 8 Pro使用者可以使用的Google相簿「魔術修圖」功能，從5月起，所有Pixel使用者都能使用。這項工具採用生成式AI，使用者可透過簡單直覺的方式編輯複雜內容，拍完照想要移動主體物件位置、放大縮小都可以輕鬆完成。

不過，在本次異動中，Google也將取消2個比較少人使用的福利，包括Google相簿將於‌5‌月1‌5日‌終止包括加拿大、英國、美國和歐盟等特定地區相片沖印訂單的免運優惠 ；Google One VPN也將在今年稍晚從會員福利中移除，不過Pixel 7以上機型的使用者，還是可繼續經由Pixel設定享有Google的VPN服務。

Google One目前提供多種訂閱方案，基本版可用每月台幣65元價格擁有100GB儲存空間、標準版200GB每月台幣90元，如果想要全家人一起共用，則可選擇進階版，每月台幣330元擁有2TB儲存空間，家庭群組分享功能最多能和5名家庭成員共用儲存空間。近期新推出的AI進階版每月台幣650元，除了可享有2TB儲存空間，還可使用Gemini Advanced，享受完整的AI服務。

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