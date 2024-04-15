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Google宣布將終止1功能 因為使用的人太少了

編譯黃淑玲／綜合14日電
Google雲端儲存服務Google One供訂閱使用的VPN功能，將要關閉。(路透)
Google雲端儲存服務Google One供訂閱使用的VPN功能，將要關閉。(路透)

Google旗下Google One服務當中，必須訂閱才提供的VPN（虛擬私人網路）功能，將在今年稍晚關閉，理由是顧客的使用率太低。

Google One是Google的雲端儲存服務，除了可讓用戶擴充線上儲存空間，另外也有一些其他功能。現在隨著公司整頓雲端儲存服務，決定除去VPN功能。

根據媒體看到Google發給訂戶的電子郵件，其中說明了Google One自5月15日將有一些服務內容異動。Google One將開放人工智慧（AI）照片功能給更多用戶，不過有兩大功能要停止。除了VPN，另一個是不再可以免費寄送由Google Photos所下的相片列印訂單。

既有的VPN使用者，今年稍晚Google會引導移往其他可選擇的服務。不過Google表示，使用Pixel 7以上版本智慧手機的用戶，仍能可以經由手機上的設定，來使用VPN功能。

Google 向探詢中止VPN功能的媒體解釋，是因為公司發現，「人們就是沒在用」。Google說，Google One團隊將重新聚焦到需求更多的功能之上。

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