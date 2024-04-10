蘋果Vision Pro被嫌佩戴致身體不適 估降價逾65%才流行得起來

蘋果頭戴式裝置Vision Pro的部分用戶發現，佩戴逾1小時後可能頸酸頭疼有黑眼圈。(路透)

蘋果頭戴式裝置Vision Pro的部分用戶發現，剛拿到這款要價3,500美元的新產品時，戴起來沉重難受。

房地產 行銷與媒體服務機構Hopscotch Interactive媒體長Emily Olman在2月拿到Vision Pro，第一次才戴一小時，雙眼就出現深深的黑眼圈，「顯然臉頰承受太多重量」。諮詢業者Signal and Cipher執行長Ian Beacraft抱怨，他戴兩小時後，感覺後腦勺底部和上背部酸痛。紐澤西州整型醫生Zuhaib Ibrah在手術室戴逾兩小時，頭也會痛。

資料顯示，Vision Pro的早期用戶佩戴超過1小時，就可能碰到黑眼圈、眼睛浮腫或乾澀、頭疼脖子酸和背痛等問題。

史坦福大學研究虛擬實境技術的學者Jeremy Bailenson形容，使用Vision Pro就像「臉上綁了一台電腦」。

蘋果提供佩戴的指導原則，包括在適應期間每20到30分鐘就要休息一次，然後根據個人情況調整。如有不適，應停止使用。

市調機構IDC數據顯示，總經壓力緩解，使2023年第4季全球AR/VR 裝置出貨年增130%。但去年的整體出貨比2022年下降23.5%。

VR培訓公司Strivr技術長Aneesh Kulkarni預計，Vision Pro流行起來還要幾年時間、數次迭代，以及比目前低很多的價格。

花了好幾天適應才發現問題在帶子太緊的Wistia執行長Chris Savage同意，他說Vision Pro目前還無法滿足期待，必須更輕薄短小，價格大砍65%至70%才行。