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FT: Open AI和Meta將推出有推理能力的AI模型

編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI營運長 Brad Lightcap 接受英國金融時報訪問時表示，下一代GPT將在解決像是推理的「困難問題」方面有所進展。(路透)
OpenAI營運長 Brad Lightcap 接受英國金融時報訪問時表示，下一代GPT將在解決像是推理的「困難問題」方面有所進展。(路透)

OpenAI和Meta即將推出新的人工智慧（AI）模型，他們表示，這些模型能夠推理和規劃，這是實現機器超越人類認知極關鍵的一步。

本周，OpenAI和Meta高層主管均表示，他們正準備推出其大型語言模型的下一個版本，這些系統支援ChatGPT在內的生成式AI應用。

Meta表示，將在未來幾周開始推出Llama 3，由微軟支持的OpenAI則表示，不久會推出下一個名為GPT-5的模型。

Meta AI研究副總裁Joelle Pineau說：「我們正努力解決如何讓這些模型不僅能夠對話，還能推理、規劃……並擁有記憶。」

OpenAI營運長 Brad Lightcap 接受英國金融時報訪問時表示，下一代GPT將在解決像是推理的「困難問題」方面有所進展。

他說：「我們會開始看到能以更複雜、更精密的方式處理任務的AI，」他說：「我認為我們才剛開始探索這些模型在推理方面的能力。」

Lightcap也說，現今的AI系統「在單次性小任務表現得非常好」，但能力仍然「相當有限」。

推理和規劃是AI研究人員邁向所謂「人工通用智慧」（人類層次認知）的重要步驟，因為聊天機器人和虛擬助手能夠因此完成一系列相關任務並預判行動的後果。

周二倫敦的一次活動上，Meta的首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）表示，目前的AI系統「在不思考和規劃的情況下生出單字 」。他說，由於AI很難應付複雜問題或長時間保留資訊，他們仍會犯很蠢的錯誤。

他說，納入推理能力，AI模型會「搜尋可能的答案」、「規劃行動的順序」，並建立一個「行動效果的心智模型」。這是「我們努力讓機器達到下一個智慧層次所缺的一大塊」。

楊立昆表示，他們正在研究開發一套AI「代辦」（agent），例如能夠規劃並預訂旅程，比方說從巴黎的辦公室到紐約的另一個辦公室，要如何前往機場的每一個步驟。

Meta計劃將其新的AI模型納入WhatsApp和Ray-Ban智慧眼鏡。他們準備在未來幾個月配合不同的App和產品推出不同規格的Llama 3。

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