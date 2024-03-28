我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅1童倖存 載著復活節朝聖者巴士翻落南非深谷45死

洛杉磯-橙縣和聖地牙哥 1月房價同比上漲6%

蘋果新款iPad傳5月初發布 史上最長的無新機時期即將結束

編譯季晶晶／綜合外電
根據知情人士，蘋果（Apple）的海外供應商已加緊生產該公司被期待已久的新款iPad，並計畫5月初發布。（路透社）
根據知情人士，蘋果（Apple）的海外供應商已加緊生產該公司被期待已久的新款iPad，並計畫5月初發布。（路透社）

根據知情人士，蘋果（Apple）的海外供應商已加緊生產該公司被期待已久的新款iPad，並計畫5月初發布。

因計畫未公開而要求匿名的知情人士表示，此次發布的重點是iPad Pro和iPad Air的改進版本。一如先前媒體報導，iPad Pro機型將配備更清晰的新型OLED螢幕，而iPad Air將首次提供12.9英吋螢幕的選項。

這標誌iPad史上最長無新機時期結束。iPad最早由蘋果聯合創辦人賈柏斯2010年推出，距離自上次推出新機已經過去了大約18個月，這導致對平板電腦的需求更低迷。蘋果寄望搭載了更快晶片和改進配件的新機型能刺激該品類的復甦。

在經歷了疫情期間的一輪銷售成長後，蘋果前兩個財年度的iPad營收均下滑，而且iPad在最近一個假日旺季的銷量年減25%，儘管這類產品通常是受歡迎的假日禮物。

蘋果公司發言人不予置評。

iPad Pro代號J717、J718、J720和J721的 iPad Pro機型將採用新的M3晶片，並與重新設計過的Magic Keyboard和Apple Pencil搭配使用。此次更新是自2018年以來該產品系列首次大調整。

iPad Air上次更新是2022年，當時使用M1晶片。這次將採用新的處理器，12.9英寸的螢幕意味消費者可以買到大尺寸iPad，花的錢卻低於更高檔的Pro。目前iPad Air的售價自599美元起跳，Pro系列的價格要高200美元。

蘋果原計劃3月底或4月初發布新款iPad，但該公司一直努力要完成設備用軟體的開發工作。最新機型的螢幕也要複雜的新製造技術，這也是導致發布會延宕的原因之一。

5月初的產品發布會將比蘋果下一次重大活動早一個月左右。該公司計劃6月10日啟動為期一周的全球開發者大會。預計蘋果屆時將發布新的AI戰略，同時更新iPhone、iPad、Apple Watch、Mac和混合實境頭戴裝置Vision Pro的軟體。

晶片 Apple 疫情

上一則

AI詐騙...女兒來電哭喊救命 英女一查是仿造聲音

下一則

中學生遺失LV皮夾 師才知他靠「寶可夢、七龍珠卡牌」爽賺

延伸閱讀

迎接AI時代 三星今年要提高HBM晶片產量近三倍

迎接AI時代 三星今年要提高HBM晶片產量近三倍
挑戰Nvidia 英特爾傳攜手南韓Naver 為AI晶片Gaudi打造生態系

挑戰Nvidia 英特爾傳攜手南韓Naver 為AI晶片Gaudi打造生態系
蘋果開發者大會6月10日登場 投資人關切AI進展

蘋果開發者大會6月10日登場 投資人關切AI進展
蘋果WWDC年度全球開發者大會 6月10日登場

蘋果WWDC年度全球開發者大會 6月10日登場

熱門新聞

3月底四生肖鴻運當頭，有望發橫財、中大獎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Julia Avamotive）

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

2024-03-25 19:32
四生肖在四月能走上成功道路，貴人如雲來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

2024-03-27 19:10
有些人在外面熱情開朗，在家卻一點小事就對家人大發雷霆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

2024-03-21 20:50
三星座在4月份上旬會「雙喜臨門」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Quang Anh Ha Nguyen）

3星座開心到飛 4月上旬雙喜臨門、事業狂升

2024-03-23 00:23
空服員透露，機上有些地方可能會進行清理，但永遠不會「清潔」；示意圖。（取材自pexels.com@Rafael Rodrigues）

機艙最髒地方就在你前方 空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

2024-03-25 00:53
(取材自NOW健康)

3行為恐讓狗狗不快樂又短命 醫提養狗必知注意事項

2024-03-23 01:45

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲

香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車