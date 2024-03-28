蘋果新款iPad傳5月初發布 史上最長的無新機時期即將結束

根據知情人士，蘋果（Apple）的海外供應商已加緊生產該公司被期待已久的新款iPad，並計畫5月初發布。（路透社）

根據知情人士，蘋果（Apple ）的海外供應商已加緊生產該公司被期待已久的新款iPad，並計畫5月初發布。

因計畫未公開而要求匿名的知情人士表示，此次發布的重點是iPad Pro和iPad Air的改進版本。一如先前媒體報導，iPad Pro機型將配備更清晰的新型OLED螢幕，而iPad Air將首次提供12.9英吋螢幕的選項。

這標誌iPad史上最長無新機時期結束。iPad最早由蘋果聯合創辦人賈柏斯2010年推出，距離自上次推出新機已經過去了大約18個月，這導致對平板電腦的需求更低迷。蘋果寄望搭載了更快晶片 和改進配件的新機型能刺激該品類的復甦。

在經歷了疫情 期間的一輪銷售成長後，蘋果前兩個財年度的iPad營收均下滑，而且iPad在最近一個假日旺季的銷量年減25%，儘管這類產品通常是受歡迎的假日禮物。

蘋果公司發言人不予置評。

iPad Pro代號J717、J718、J720和J721的 iPad Pro機型將採用新的M3晶片，並與重新設計過的Magic Keyboard和Apple Pencil搭配使用。此次更新是自2018年以來該產品系列首次大調整。

iPad Air上次更新是2022年，當時使用M1晶片。這次將採用新的處理器，12.9英寸的螢幕意味消費者可以買到大尺寸iPad，花的錢卻低於更高檔的Pro。目前iPad Air的售價自599美元起跳，Pro系列的價格要高200美元。

蘋果原計劃3月底或4月初發布新款iPad，但該公司一直努力要完成設備用軟體的開發工作。最新機型的螢幕也要複雜的新製造技術，這也是導致發布會延宕的原因之一。

5月初的產品發布會將比蘋果下一次重大活動早一個月左右。該公司計劃6月10日啟動為期一周的全球開發者大會。預計蘋果屆時將發布新的AI戰略，同時更新iPhone、iPad、Apple Watch、Mac和混合實境頭戴裝置Vision Pro的軟體。