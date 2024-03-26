蘋果WWDC年度全球開發者大會 6月10日登場

蘋果全球開發者大會WWDC24將於6月10日登場。（蘋果提供）

蘋果宣布將於美國時間2024年6月10日至14日舉行一年一度的WWDC全球開發者大會，所有開發者均可線上參與整場會議，開發者和學生將有機會於會議開幕當天在Apple Park實體參與特別活動，特別活動將於6月10日凌晨盛大登場。

所有開發者皆可免費參與WWDC24，會議中將發表iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的近期創新。蘋果持續致力於幫助開發者提升其app和遊戲的品質，而WWDC就是其中一環。此活動也將提供開發者與蘋果專家交流的難得機會，以及對新工具、框架和功能的深度見解。去年我們在WWDC首度見到了Apple Vision Pro，相信今年會有更多更進一步的相關消息。

蘋果全球開發者關係副總裁Susan Prescott表示：「我們很高興能夠透過 WWDC24 與世界各地的開發者交流，度過不同凡響的一週，分享科技、連結社群。WWDC的重點在於分享新想法，並為我們優秀的開發者提供創新工具和資源，幫助他們打造更精彩的事物。」

開發者和學生將能夠透過收看Keynote發表會來發掘最新的蘋果軟體和技術，而且在蘋果開發者app、網站和YouTube 上都可以體驗WWDC24。今年的議程將包括影片的環節，以及與蘋果設計師和工程師互動、與全球開發者社群交流的機會。

WWDC24也將同步提供實體活動體驗，開發者將有機會在Apple Park觀看Keynote發表會、與蘋果團隊成員見面，以及參加特別活動。名額有限，申請資訊詳見蘋果開發者網站與app。蘋果也會在WWDC24會前陸續公布更多會議相關資訊。

而有潛力學生開發者親臨總部的夢幻機會也將公開結果。蘋果很榮幸透過Swift Student Challenge挑戰賽來支持新一代開發者。Swift Student Challenge是蘋果幫助新一代開發者、創作者和創業者更上一層樓的眾多計劃之一。今年的申請者將於3月28日收到結果通知，獲獎者將有資格申請Apple Park的實體活動體驗。出色作品獲得青睞的50名傑出獲獎者將受邀前往加州 Cupertino體驗3天的活動。