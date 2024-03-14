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TikTok對有害內容檢查不力 義大利監管機構罰1千萬元

中央社羅馬14日綜合外電報導
路透社報導，義大利反壟斷監管機構競爭與市場管理局提到，TikTok某些內容可能會對未成年人或弱勢群體造成風險。圖為紐約洋基棒球場。（美聯社）
路透社報導，義大利反壟斷監管機構競爭與市場管理局提到，TikTok某些內容可能會對未成年人或弱勢群體造成風險。圖為紐約洋基棒球場。（美聯社）

義大利競爭與市場管理局（AGCM）今天表示，已對中國「字節跳動」旗下三處TikTok公司處以總共1000萬歐元（約1088萬美元）罰款，原因是未能充分檢查平台上的有害內容。

根據安莎通訊社（Ansa），被處以罰款的分別為愛爾蘭的TikTok科技有限公司（TikTok Technology Limited ）、英國TikTok資訊科技有限公司（TikTok Information Technologies UK Limited）和義大利TikTok有限公司（TikTok Italy Srl）。

路透社報導，義大利反壟斷監管機構競爭與市場管理局提到，TikTok的某些內容，尤其是所謂的「挑戰」，可能會對未成年人或弱勢群體造成風險。

該機構發布聲明表示：「TikTok未採取足夠措施來防止此類內容的傳播，且未能完全遵守指導方針來向客戶保證這個平台是個『安全』空間。」

義大利競爭與市場管理局並以被稱為「法式傷疤」（French scar）挑戰的危險行動作為佐證；這些影片顯示年輕人緊捏臉頰，以在顴骨上留下永久的傷痕。

義大利競爭與市場管理局說，儘管這些內容具潛在危險性，仍被透過演算法傳播，「而這可能會導致愈來愈常使用這個平台的使用者受到不當的制約」。

媒體無法立即得知TikTok對此事的回應。

TikTok 義大利

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