傳蘋果Vision Pro將新增12種語言輸入 包括廣東話、簡體中文

消息指出，Vision Pro接下來可能在中國、日本及韓國等9國開賣。（歐新社）

蘋果公司首款空間運算設備Apple Vision Pro目前僅在美國上市，預計今年在更多國家開賣，但蘋果未公布細節。外媒消息指出，Vision Pro作業系統visionOS的程式碼顯示，Vision Pro接下來可能在中國、日本 及韓國等9國開賣。

國外科技新聞網站MacRumors報導，Vision Pro虛擬鍵盤目前僅支援美國地區的英文輸入，在更多國家開賣之前，蘋果必須先新增支援其他語言。

MacRumors發現，根據visionOS的程式碼，蘋果將為Vision Pro虛擬鍵盤新增12種語言輸入，包括廣東話、簡體中文、德文、日文、韓文和2個地區的法文（加拿大 、法國），以及另外5個地區的英文（澳洲、加拿大、日本、新加坡 、英國）。

MacRumors依程式碼推測，Vision Pro接下來可能在中國、日本、韓國、新加坡、澳洲、加拿大、英國、法國、德國等9個市場開賣。

天風國際證券分析師郭明錤1月在寫作平台Medium發表文章分析，蘋果可能在今年6月舉辦的WWDC全球開發者大會之前，於美國以外市場發售Vision Pro，進一步推廣visionOS的開發者生態圈。

郭明錤認為，目前不在美國以外市場發售Vision Pro的原因，包括初期Vision Pro供應有限、先在美國市場驗證銷售流程能順利運作，以及需要時間調整演算法來符合其他國家法規。