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邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
蘋果公司警告，不要在床邊甚至床上為手機充電；示意圖。(取材自Unsplash/Anna Maiwald)
蘋果公司警告，不要在床邊甚至床上為手機充電；示意圖。(取材自Unsplash/Anna Maiwald)

現代人在睡前都一定要為手機充電，不過蘋果公司（Apple）近日特別提出警告，要使用者更加注意iPhone的充電方式，尤其是習慣讓手機整晚都處於充電狀態的人，其中就包括「放在通風處充電」、「避免身體接觸」和「遠離熱源」等。

「Unilad」報導，蘋果公司在官方網站的「iPhone的重要安全資訊」中針對那些習慣在睡覺時為手機充電的人提出警告：首先，若iPhone在被遮蓋且無法通風時充電充整晚可能會導致損傷，另外充電線連接電源時也應避免皮膚長時間接觸充電線和轉接頭，因為這可能會損壞充電線，並造成不適或受傷。

此外，應避免睡覺時坐在或躺在充電線或轉接頭上，蘋果公司還特別警告「不要讓羽絨被或枕頭蓋住手機」，並強調「在幫手機充電時，請將iPhone、轉接頭和任何無線充電器放在通風良好的地方，如果身體狀況影響檢測身體熱量的能力，也要特別小心」。

雖然睡著、手機過熱並引起火災似乎是個極端且罕見的結果，但實際上並非如此，有消防救援隊的消防員在TikTok上向網友講述「手機充電充整晚的危險性」，並稱「消防救援中心收到很多有關為何不應充電過夜的疑問，原因如下，第一：睡覺時你聞不到任何氣味，如果充電線開始燃燒，火勢也不會吵醒你，第二：只需要三個呼吸，起火引發的氣體就能使你暈眩」。

消防員指出，「第三：很多人使用廉價或有缺陷的手機充電線，就連原廠充電線燈會引發火災，所以如果可以的話，從消防部門的角度來給予建議，我們希望您親自在場或清醒時再幫手機充電，這樣更安全」。

睡覺時iPhone充電很危險？　蘋果示警：「這幾點」千萬別犯

TVBS新聞網

iPhone 檢測 TikTok Apple

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