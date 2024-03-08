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蘋果Vision Pro太貴 台人僅16%有意購買

中央社台北8日電
調查顯示，81%台灣網友期待XR頭戴裝置，不過蘋果Vision Pro價格高達3499美元，讓有意購買者比例僅16%。（路透社）
調查顯示，81%台灣網友期待XR頭戴裝置，不過蘋果Vision Pro價格高達3499美元，讓有意購買者比例僅16%。（路透社）

資策會產業情報研究所（MIC）今天發布延展實境（XR）調查顯示，81%台灣網友期待XR頭戴裝置，不過蘋果的Vision Pro價格高達3499美元，讓有意購買者比例僅16%，顯示價格仍是影響台灣消費者主因。

資策會MIC今天發布「延展實境（XR）品牌與意向調查」，協助業者掌握台灣網友對XR裝置品牌的偏好，以及對Apple Vision Pro的購買意願。在所有國際品牌中，Apple（62%）與Google（55%）擁有最高的品牌號召力，而後依序為Samsung（33%）、Sony（30%）與Microsoft（25%）。

資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，近2年受到消費市場疲軟影響，XR頭戴裝置出貨已連2年衰退，Apple推出首款頭戴裝置，可提升各界對XR的關注度，甚至有機會帶動其他品牌頭戴裝置的銷量。

根據資策會MIC調查，6成台灣網友購買過Apple產品，顯示台灣已有龐大的Apple產品客戶，預期對Apple產品會有較高的關注度。進一步調查網友對Vision Pro的購買意願，發現有意願者占16%，無意願者占44%。

柳育林分析，考量到Vision Pro價格高達3499美元，16%有意願購買或許不算太低，並且有4成抱持觀望。不過，可發現價格還是影響台灣消費者的主要原因，調查顯示，若Apple未來推出規格與價格都相對較低的頭戴裝置，有意願購買者成長到36%，無意願下降到23%。

柳育林表示，Vision Pro當前的主要客群應該是開發者與高端用戶，希望透過前者，連結Apple既有的裝置應用體系，打造出更多專屬內容。至於台灣市場用戶，除了價格因素，目前頭戴裝置的行銷與購買管道有限，消費者因不方便體驗，連帶影響產品的熟悉度。

柳育林表示，頭戴裝置形成的既有印象，例如虛擬實境（VR）頭盔的舒適度不足、家裡無合適使用空間、內容不夠等因素，都是普及尚待解決的難題。

延展實境（XR）品牌與意向調查期間為2023年第4季，採網路調查，為期1個月，有效樣本數為1068份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

Apple Google Microsoft

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