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蘋果砍Epic帳號阻要塞英雄歐洲上架 歐盟要求解釋

中央社舊金山7日綜合外電報導
蘋果說：「鑑於Epic過去和目前的行為，蘋果選擇行使這項權利」來終止Epic Games的帳號。（路透）
蘋果說：「鑑於Epic過去和目前的行為，蘋果選擇行使這項權利」來終止Epic Games的帳號。（路透）

蘋果宣布終止電玩「要塞英雄」開發商Epic Games開發者帳號，力阻Epic Games在歐洲iPhone和iPad推出其線上市集。歐盟執委會今天表示，已要求蘋果對此提出進一步說明。

路透報導，這兩家公司自2020以來即陷入官司纏訟，當時Epic Games指控蘋果強制規定在其iPhone作業系統（iOS）應用程式內銷售須收取30%佣金，違反美國反托拉斯法。

隨著歐盟「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA）3月7日生效，歐洲議員強迫蘋果允許第三方在蘋果旗下裝置設立線上市集。

此外，歐盟執委會4日以蘋果的應用程式商店限制音樂串流競爭對手為由，對蘋果處以18.4億歐元（約20億美元）罰款。這是蘋果首次因違反歐盟法律被處以罰款。

Epic正設法利用歐盟新法數位市場法，但蘋果昨天以Epic過去違反雙方合約為由力阻。

蘋果終止Epic在瑞典創建的新開發者帳號。Epic創建這個帳號以利該公司的要塞英雄等遊戲重新在歐洲的iPhone上架，以及在蘋果的裝置上經營本身的遊戲商店。根據歐盟新法，蘋果旗下的裝置必須允許第三方設立商店。

軟體創作者若沒有開發者帳號將無法在iPhone和iPad上架應用程式，因此開發者帳號非常重要。

蘋果已於2020年終止Epic部分開發者帳號，主要因Epic蓄意違反蘋果應用程式內支付規定，並以其違規行為與隨後遭蘋果應用程式商店下架為藉口，作為對付蘋果的公關和法律行動的核心。

蘋果昨天表示，法院裁決明確表明，基於Epic Games開發者帳戶「嚴重」違反該公司的開發者協議，蘋果公司得「全權處理」終止任何Epic Games開發者帳號。

蘋果說：「鑑於Epic過去和目前的行為，蘋果選擇行使這項權利」來終止Epic Games的帳號。

Epic Games聲稱，蘋果透過終止開發者帳戶的方式，來移除蘋果應用商店數一數二潛在競爭對手。

Epic Games指出：「這是嚴重違反數位市場法的行為，顯示蘋果無意允許在iOS裝置上有真正的競爭。」

歐盟執委會今天表示，執委會已要求蘋果解釋該公司阻止要塞英雄開發商Epic Games在歐洲iPhones和iPads裝置推出自家線上商店的理由，以及此舉是否已經違反歐洲法規。

歐盟執委會發言人在電郵聲明稿中說：「我們已依據數位市場法，要求蘋果對此進一步說明。」

歐盟 iPhone iOS

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