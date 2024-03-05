蘋果iOS 17.4更新 iPhone 15可查電池循環次數

蘋果公司釋出iOS 17.4作業系統更新。（美聯社）

蘋果公司（App le）今天釋出iOS 17.4作業系統更新，加入全新表情符號、Podcast逐字稿功能，並在iPhone 15系列支援顯示電池循環使用次數、製造日期和首次使用資訊，讓用戶能更清楚掌握電池使用情形。

為符合歐盟「數位市場法（Digital Markets Act，DMA）」的要求，iOS 17.4調整在歐盟地區的App Store使用方式，開放從第三方應用程式商店下載App、開放第三方支付服務使用App內購買，並允許開發者使用iPhone內建的NFC（近場通訊）功能打造行動應用。其他地區用戶則不受影響。

對台灣用戶而言，iOS 17.4著重在表情符號和Podcast新功能。例如表情符號鍵盤提供新的蕈類、鳳凰、萊姆、斷裂的鏈條、搖頭和點頭等全新圖示；在18個人物和身體表情符號中，加入面向正反方向的選項。

Podcast方面，iOS 17.4新增的逐字稿功能讓用戶在收聽英文、西班牙文、法文和德文的單集音訊時，能閱讀與音訊同步重點標示的文字。

Podcast單集的文字可供用戶完整閱讀、搜尋字詞或詞句，也能點一下從指定位置播放，並可搭配例如文字大小、增加對比和旁白等輔助功能一起使用。

iOS 17.4還包含一些增強內容和錯誤修正，例如音樂辨識功能可以把辨識出的歌曲，加入Apple Music播放列表和資料庫；Siri語音助理加入新選項，可使用任何支援的語言朗讀收到的訊息；修正聯絡人圖片在「尋找」功能中，顯示為空白的問題。

此外，在iPhone 15和iPhone 15 Pro系列機型上，iOS 17.4「設定」中的「電池健康度」會顯示電池循環使用次數、製造日期和首次使用資訊。