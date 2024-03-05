FB、IG深夜大當機 馬斯克趁機發文暗酸 假查克柏格留言反擊讓網笑翻

Meta旗下Facebook、Instagram、Threads和Facebook Messenger等社群5日深夜突發大當機，Meta稱「技術問題」導致癱瘓並在2小時內搶修完成，馬斯克趁機發文暗酸，查克柏格也第一時間反擊。取自X

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Meta旗下Facebook、Instagram、Threads 和Facebook Messenger等社群5日深夜突發大當機，光是Facebook受影響用戶就將近50萬人，引發網民怨聲四起，Meta稱「技術問題」導致癱瘓並在2小時內搶修完成，馬斯克 趁機發文暗酸，引來網友假扮Meta執行長查克柏格 反擊。

根據當機追蹤網站Downdetector統計，將近50萬Facebook用戶回報登入問題，即使輸入正確帳號密碼也無法登入，一度以為是帳號被盜用。

另外，Instagram則有5萬用戶通報出狀況，收到「出錯」通知，而且無法顯示貼文動態。

Meta發言人史東（Andy Stone）稍早則在對手社群平台X發文表示，知道大家使用時遇到困難，目前正在努力修復；Meta在2小時內完成搶修。

馬斯克則趁機在旗下平台X發文暗酸，「如果你正在閱讀這篇文章，那是因為我們的伺服器正常運作。」

對此，網友假扮的「惡搞版查克柏格」也使用X帳號到該則留言下方說，「這是因為我讓他們（臉書用戶）來的。」此舉也讓留言區一片網友笑翻。

主要大型社群平台通常不太會發生當機，即使無法使用也多半是因為升級軟體等原因。