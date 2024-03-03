我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跟「他」一樣老了？川普半年3次搞錯人 拜登說成歐巴馬

紅海衝突威脅歐亞海底電纜 衝擊南亞、東非聯網服務

蘋果傳本周推新品 OLED版iPad Pro問世 MacBook Air升級

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司傳出本周將推新產品，外界推測很可能是OLED版iPad Pro問世與搭載M3晶片的MacBook Air。（路透）
蘋果公司傳出本周將推新產品，外界推測很可能是OLED版iPad Pro問世與搭載M3晶片的MacBook Air。（路透）

根據媒upercharged在3日引述兩名消息人士的報導，蘋果公司本周顯然準備宣布推出一些新產品。先前的傳言指出，蘋果將在本月發表新的iPad和Mac產品，包括備受期待的OLED螢幕iPad Pro，以及搭載M3晶片的升級款13吋與15吋的MacBook Air。

Supercharged報導說，蘋果的零售團隊已被告知本周稍後將進行店內調整，內容包括更改店內擺設與行銷看板，要推銷新的產品。另外，據悉蘋果本周已經安排與特定媒體舉行記者會。

目前，並不清楚關於蘋果記者會和店內調整的內容，但零售門市的店內調整會在7日半夜進行。雖然光是蘋果擬舉行記者會這件事，不必然代表是與新產品有關，但Supercharged的報導推斷，蘋果零售門市進行調整，強化了蘋果很可能準備推出新產品的預期。

之前有傳言指出，蘋果本月將發表新的iPad和Mac產品，延續往年會在3月升級產品的做法。備受期待的OLED版本iPad Pro最終有望在本月問世，至於13吋和15吋的MacBook Air將升級至搭載M3晶片

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在1月報導，新款iPad Pro和MacBook Air已經進入3月底推出的準備階段。其他產品包含iPad Air升級至首度包含新的12.9吋規格，以及改款後的觸控筆Apple Pencil與iPad Pro的巧控鍵盤。

儘管蘋果在今年3月顯然不會舉行大規模發表會，但蘋果可能選擇在YouTube頻道發表活動式短影片，類似發表第10代iPad和搭載M2晶片的iPad Pro的方式。那時一段10分鐘的影片有蘋果發表會的一貫風格，即蘋果高層主管進行產品展示。蘋果去年也採用相同作法來發表M2 Pro和M2 Max晶片，以及隨後的MacBook Pro和Mac mini更新。

晶片 YouTube Apple

上一則

口碑爆棚 「沙丘2」連奪北美單日、周末票房冠軍

下一則

自拍美照不求人 達人激推iPhone這新功能輕鬆拍景深照

延伸閱讀

中國兩會北京維安升級 境外記者不解「2024了還要做核酸？」

中國兩會北京維安升級 境外記者不解「2024了還要做核酸？」
蘋果指歐洲機構擔憂開放側載

蘋果指歐洲機構擔憂開放側載
美股最錢線/蘋果棄車投AI 未必不是壞事

美股最錢線/蘋果棄車投AI 未必不是壞事
蘋果棄造車中企震驚 李想認為正確戰略、雷軍藉機推小米車

蘋果棄造車中企震驚 李想認為正確戰略、雷軍藉機推小米車

熱門新聞

發橫財示意圖。（取材自Unsplash＠Avinash Kumar）

3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財

2024-02-27 01:40
搜狐網列出有三大星座，用冷酷把自己包裝起來。示意圖。(圖／123RF)

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

2024-03-02 19:05
四大生肖3月開始財運將會如日中天、不缺錢花。示意圖。（路透）

四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

2024-02-28 01:58
辛蒂亞出席「沙丘：第二部」紐約首映會，造型設計大膽、引起話題。（路透）

辛蒂亞拚了 「沙丘2」紐約首映沒穿內褲走上紅毯

2024-02-26 19:25
圖／canva

天生鬼才 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

2024-03-01 23:01
根據萊坊（Knight Frank）2024年財富報告，大約未來十年會發生巨大的財富轉移潮，使得千禧世代成為「史上最富裕的一代」。（路透）

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

2024-03-01 03:10

超人氣

更多 >
中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬

打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬
關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅