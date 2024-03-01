微軟推金融版Copilot聊天機器人 能幫忙對帳還能分析銷售

微軟29日宣布將推出一款Copilot聊天機器人，它可為金融從業人員執行重要任務。（路透）

微軟 29日宣布將推出一款Copilot聊天機器人，它可為金融從業人員執行重要任務，像是對銷售進行變異數分析、加速收款與追蹤遺失的發票等，也能讓金融人員更便於整理數據與找出財務報表中的錯誤。

微軟商業應用與平台首席副總裁拉曼納（Charles Lamanna）表示：「62%的金融專業人士表示，他們苦陷於反覆輸入數據與檢查的苦差事中。金融版的Copilot能藉由簡化金融任務工作，協助金融人士釋出時間，更加投入提供顧問和見解給企業的策略性角色。」

微軟指出，金融版Copilot能處理像是銷售變異數分析這類任務，該程式會彈跳出一段自然語言摘要，呈現實際銷售額可能會低於預期的情況，並且指出落差原因。

根據微軟在部落格貼文，這項程式將「迅速利用自然語言提示檢視資料設定的異常、風險和差異數值，在Excel試算表執行變異數分析」，「這類分析協助金融業向企業領導人提供策略見解，了解哪些地方達成、超過或未達到原先規劃的財務結果，以及原因」。該軟體還能協助使用者生成PowerPoint簡報與電子郵件。

微軟商業應用行銷主管艾蜜莉‧何（Emily He，音譯）在另一篇文章中形容金融版Copilot：「能藉著簡單提示進行提取與協調數據、簡化稽核，藉由自動化溝通與支付方案改善收款，並且藉由偵測差異來加速財務報告」，「可為這類作業大量節省時間與成本」。

微軟並未公布金融版Copilot的定價，但服務包含微軟用於Microsoft 365的Copilot，也就是在Microsoft 365生產力工具套組增添生成式AI功能。該平台原先的傳統版本售價為每人每月30美元。

目前微軟正投入龐大努力，要確保其每一個生產力平台都能搭載Copilot，以便與Google 、Salesforce等創新的同業競爭。後兩家公司與一些規模較小的業者都在為他們的企業產品打造生成式AI服務，讓客戶感到他們正處在當前最熱門的科技浪潮尖端。

Google上周推出了Gemini Business，這款搭配Gemini for Workspace生產力工具套組的附加服務收費為每月20美元。Google也提供Gemini Enterprise方案，具有會議摘要和謄錄等加強版功能，費用為每月30美元。