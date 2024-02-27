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紐時告侵權 OpenAI反控「聘駭客」生成誤導性證據

中央社／舊金山27日綜合外電報導
紐約時報控告OpenAI侵權。（路透）
紐約時報控告OpenAI侵權。（路透）

「紐約時報」控告OpenAI侵權案，OpenAI已籲請聯邦法官駁回部分訴訟，聲稱紐時曾聘人「駭入」聊天機器人ChatGPT等人工智慧（AI）系統，為這起官司生成誤導性證據。

綜合路透和法新社報導，「紐約時報」（The New York Times）去年12月對美國新創公司OpenAI及其最大股東微軟（Microsoft）提告，指控兩間公司未經許可下使用該報數以百萬篇文章，以助訓練聊天機器人生成資訊並提供給用戶。

紐時在訴狀中援引實例，說在輸入提示詞之後，OpenAI和微軟的聊天機器人可生成與紐時新聞段落幾乎一字不差的內容。

OpenAI昨天則在遞交紐約市曼哈頓（Manhattan）聯邦法院的文件中說，紐時是透過「公然違反OpenAI使用條款的欺騙性提示詞」，來讓AI技術重製紐時文章。

OpenAI說：「紐時提訴中的指控，與該報知名的嚴格新聞標準相左。」OpenAI還說：「真相將會於本案審理期間水落石出，也就是紐時聘請人駭入OpenAI的產品。」

OpenAI聲稱紐時利用「槍手」以不當手段操縱旗下AI系統，但沒有透露槍手名字，也未指控紐時違反任何反駭客法律。

OpenAI在法律文件中說，紐時是「經過數萬計次的嘗試才得出高度爭議性的結果」。

紐時認為，ChatGPT有能力取代紐時記者的新聞工作，並是在未付款或未經許可下從網路上抓取紐時內容來發展技術。

然而，OpenAI在聲請法官駁回紐時對其提起的部分訴訟時說：「情況與（紐時）訴狀指控正好相反…ChatGPT無論如何都不會是紐約時報訂閱的替代品。」

OpenAI表示，「在現實世界中，民眾不會為這個目的使用ChatGPT或任何其他OpenAI產品」，並說「他們也不可能如此。在正常情況下，民眾無法隨心所欲地利用ChatGPT來提供紐時文章」。

OpenAI在聲請文件中還表示，基於合理使用論點，OpenAI和其他AI公司最終將贏得訴訟。

OpenAI說：「紐時無法阻止AI模型汲取事實方面的新知，就像其他新聞機構無法阻止紐時重新報導本身並未參與調查的事蹟一樣。」

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