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谷歌來源不可靠？搜尋要「提高警覺」

編譯徐薏茹／綜合報導
用Google搜尋快速又便利，然而有時候顯示的搜尋結果不一定是可靠的來源。(路透)
用Google搜尋快速又便利，然而有時候顯示的搜尋結果不一定是可靠的來源。(路透)

谷歌(Google)搜尋快速又便利，然而有時候顯示的搜尋結果不一定是可靠的來源，因此使用谷歌搜尋時也應提高警覺。

容易生產「寄生蟲內容」

為了在搜尋結果中排名靠前，垃圾郵件發送者會在谷歌偏好的網站發布貼文，如LinkedIn、Reddit和Quora；搜尋引擎專家、行銷機構Candour主管威廉斯-庫克(Mark Williams-Cook)指出，生成式聊天機器人使生產這種「寄生蟲」內容更容易。

雖然谷歌禁止以劫持搜索內容為目標的大規模生產內容，但威廉斯-庫克指出，在谷歌搜尋排名系統中前幾名的內容可能沒有幫助，對於機器和使用者來說，這些內容「讀起來不錯」，但也許包含非專業人員可能錯過的明顯錯誤。

廣告太多 難找正確連結

谷歌搜尋結果通常以一層廣告開始，有時候廣告太多，不得不滑動才能找到非贊助連結；以搜索「ChatGPT Plus」為例，這是月費20元的OpenAI升級版聊天機器人服務。

谷歌的第一個贊助連結顯示「ChatGPT 4.0現可使用」，接著引導至非由OpenAI經營的網站，這項服務也收20元的月費，但提供較舊的免費版本。

評論網站Trustpilot的用戶表示，他們無法從這一網站收到退款。

產品資訊 從官網找起

因此，無論要搜尋什麼內容都應該保持警惕，檢查連結是否是該主題的官方訊息，如果要尋找客服或產品資訊，應從公司官網開始找起。

谷歌 庫克 ChatGPT

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