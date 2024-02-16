Meta又槓上蘋果：建議企業不要用iOS App下廣告 避開收費

Meta與蘋果在廣告收入的衝突愈演愈烈。美聯社

社群媒體 巨頭Meta已發布新準則，建議小企業透過臉書與Instagram的網站、而非臉書與Instagram的iOS 應用程式（App ），協助廣告主避免被蘋果公司收取費用，再為費用抽成問題槓上蘋果，也加深這兩大科技巨頭之間的嫌隙。

蘋果在2022年宣布，在社群媒體內付費提高貼文曝光度的支出，也適用App內購買的抽佣三成政策。蘋果這項政策將先在美國實施，今年稍晚推行到其他國家。相關變動也將要求廣告主在透過iOS App投放廣告時，事先支付費用。

Meta在15日發布準則表示，為因應這項本月起生效的新政策，將對以iOS行動App提高曝光度的支出，加收30%的附加費，以抵銷蘋果的費用，「我們被要求遵循蘋果的準則，或從我們的App移除提高貼文曝光度的功能」，但Meta不想移除，以免損及小企業推銷業務的能力。

Meta表示，廣告主能利用瀏覽器花錢提高貼文曝光度，而非iOS行動App，避免這項費用。

蘋果2022年宣布這項認定時，引發Meta抨擊蘋果是在打擊其他數位業者，且認為將大幅影響Meta的小型廣告客戶，因為部分客戶以提高貼文曝光度為唯一廣告方式。執行長祖克柏也常批評蘋果對App Store的掌控權過大。

蘋果15日則說，將提高貼文曝光度支出視為App內購買，符合App Store的長期方針，過去一年多來已持續與Meta討論，給予充分的因應時間。