AI成功變臉英國總公司高層 香港分公司被騙走2億港幣

香港警方拆解詐騙集團利用AI「深偽」技術行騙的手法，提醒AI時代「眼見不一定為憑」。（路透）

據香港 文匯報報導，一家總部設在英國的跨國公司香港分公司日前遭遇AI 「深偽」詐騙，被騙走的金額高達2億港幣（約2600萬美元）。這是香港首宗AI「多人變臉」騙案例，也是迄今損失金額最大的「變臉」案例。

報導稱，詐騙集團 事先從網上搜集該公司英國總部高層的面部和聲音數據，透過深偽技術將詐騙分子換上多名公司高層的面貌和聲音，再按劇本預製「高層發言」短片，繼而以香港分公司職員熟識的總部首席財務官名義發出釣魚信息，邀請香港分公司職員參加視訊會議，聽取「機密交易」匯款指令。

由於與會的總公司高層均遭集體變臉，「熟口熟面」，香港職員不疑有他，遂按「最高指示」，於一周內分批將總計港幣2億元資金轉帳至5個香港本地銀行戶口，直至日前向總部查詢時始知受騙。

香港警方透露，詐騙集團在設置AI「變臉」騙局前，可能用「釣魚」軟體或其他網上途徑，掌握到公司內部人員架構及運作模式等資料，然後設計好行騙劇本，讓受害人以為是一次日常的財務操作。警方深入調查後發現這次AI「變臉」詐騙案有幾個特點：

一、為了讓受害人更加相信，騙徒利用「深偽技術」假冒多人多角色臉譜；

二、騙徒用真人換上英國高層的面部和聲音後，實際上他們在視訊上的發言，都是根據按事前寫好的講稿拍攝的預製片段，因此會議上不能與香港職員對話互動，所以不給香港職員提問機會；

三、為免露出破綻，視訊會議短短數分鐘就結束；

四、所謂總部高層現身直接下指令，只是要給香港分公司職員營造一個「最高指示」的場景，讓職員信以為這是總公司的真實決策。

香港網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組署理高級警司陳純青表示，科技發展一日千里，對任何社交平台或通訊軟體所收到信息，都要有查證的意識及行動，謹記在AI「深偽技術」下，已經是「眼見不一定為實，有圖有片亦不一定是真相」。