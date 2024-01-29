我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

恆大遭香港法院頒清盤令 中國房市恐再受衝擊

美為扼中AI發展再出招：要雲端服務供應商披露外國客戶

編譯季晶晶／綜合外電
美國將要求雲端服務供應商披露在其平台開發AI應用的外國客戶。圖為維吉尼亞州的亞馬遜AWS資料中心。（歐新社）
美國將要求雲端服務供應商披露在其平台開發AI應用的外國客戶。圖為維吉尼亞州的亞馬遜AWS資料中心。（歐新社）

繼加強限制晶片和設備出口管制後，美國現在想要亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）等雲端服務提供商積極調查並揭露在其平台開發AI應用程式的外國客戶，這將升高華府和北京之間的技術衝突。

訂於周一發布的拜登政府提案，要求雲端服務提供商披露外國客戶姓名及IP位址。周日釋出的草案顯示，亞馬遜及其同業，包括Alphabet旗下的Google，將必須制定預算，搜集相關細節並通報可疑活動。

如果實施，華府將能利用此一法規切斷重要管道，不讓陸企取用對其訓練和建置AI至關重要的數據中心和伺服器。美國政府將搜集、儲存和分析客戶數據的責任丟給雲端服務供應商，這有些像金融業的「瞭解客戶」（KYC）規定。

商務部長雷蒙多26日示，她的團隊正努力消除AI發展帶來的國安威脅。這項工作可能重點關注中企。她說：「這些模型落入非政府團體或人員，又或者是非盟友手中，是非常危險的事。」

美國總統拜登去年10月指示商務部，要求進行此類訊息披露，以發現可能利用AI發起「惡意網路活動」的外國行為者。

在規定最終定案前，美國徵求公眾意見直至4月29日。

美國雲端服務商的外國子公司在身分證別規定上可能得享例外。雖然部分人士主張，儘可能廣泛定義美國雲端服務供應商，但商務部表示，將澄清外國子公司是否適用此一規則。

雲端 AI 商務部

上一則

英玩家夜潛泰國29層高樓跳傘 降落傘故障狠撞地面送命

下一則

周杰倫跑去看澳網男單決賽 昆凌也來了 兩人卻沒坐一塊

延伸閱讀

3總統史無前例合體 拜登將擬邀歐巴馬、柯林頓同台造勢

3總統史無前例合體 拜登將擬邀歐巴馬、柯林頓同台造勢
裴洛西：若干促加薩停火示威恐與俄有關 盼FBI調查

裴洛西：若干促加薩停火示威恐與俄有關 盼FBI調查
拜登政府官員：美中禁毒工作組1/30北京正式會晤

拜登政府官員：美中禁毒工作組1/30北京正式會晤
加薩戰爭爆發以來首傳美軍遇襲喪生 拜登矢言反擊

加薩戰爭爆發以來首傳美軍遇襲喪生 拜登矢言反擊

熱門新聞

圖為上班族示意圖。（取材自Unsplash／Razvan Chisu）

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

2024-01-23 19:01
譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。（本報資料照片）

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

2024-01-25 01:41
外科醫師提醒，大腸直腸癌發生率除了與「餐桌習慣」息息相關，排便時的「3個警訊」也需要留意。示意圖。（本報資料照片）

夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命

2024-01-24 23:06
威爾即將同時迎來5名子女的誕生。（翻攝自@lizzyashmusic tiktok）

床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

2024-01-20 19:38
農曆新年將至，命理師楊登嵙分享今年桃花運旺盛的生肖，以及容易衍生感情糾紛、危機的生肖。示意圖。（取材自pixabay）

2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花

2024-01-26 21:11
根據CNBC實測，偵測隱藏式攝影機的常見方法難有100%的效果。(取材自亞馬遜網站)

找針孔攝影機哪種方法最有效？從0元到400元都有

2024-01-22 19:30

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境

以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅