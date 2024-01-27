iPhone和安卓手機誰保值性佳？分析指有5點是關鍵

iPhone的保值性被認為高於安卓系統手機。(取材自Unsplash/攝影Mia Baker)

蘋果iPhone 、安卓 （Android）手機誰更好？一直是兩派網友爭吵不休的話題，然而撇開規格不說，單純以保值程度來講，iPhone顯然更勝於安卓手機；近期有媒體解析為何iPhone的保值性可以優於安卓手機。

二手機交易平台「SellCell」最新報告統計，蘋果iPhone 15系列在推出3個月後，其價格僅下降18.2%，而安卓陣營的旗艦手機三星 S23系列推出2個月後，價格竟然下跌了43.5%，顯示iPhone的保值性確實大勝安卓手機，手機新聞網站「PhoneArena」針對此一趨勢進行分析後，認為iPhone具備5大優勢，是保值性大勝安卓手機的關鍵。

品牌忠誠度

首先是品牌忠誠度，由於蘋果在品質和創新方面擁有非常強大的品牌聲譽，因此培養出忠誠度相當高的果粉，讓iPhone在二手市場有著大量需求，如此一來便容易堆高價格。

強勁的轉售市場

第二點則是強勁的轉售市場，由於iPhone在二手市場需求量大，因此其轉售市場的規模也非常龐大且完善，不論線上或線下都有相當多的零售商 在經營二手蘋果設備，這也讓消費者能以更透明的價格購買二手iPhone。

官方提供長期軟體支援

第三點為官方提供長期軟體支援，蘋果承諾在iPhone發表後7年內會持續提供iOS更新，等同拉長手機的生命週期，而三星僅承諾會為自家旗艦手機S23提供4年作業系統和5年安全性更新；不過安卓陣營在這方面已經開始急起直追，如三星S24系列以及Google Pixel 8系列都提供了長達7年的軟體更新。

無縫生態系

第四點是蘋果打造了一個無縫生態系，讓iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等裝置有著相當高的連接性，這種緊密結合的生態系統可確保流暢的使用者體驗，讓用戶更願意留在蘋果生態圈中。

優異耐用性

最後一點則是iPhone向來以優異耐用性聞名，這樣的聲譽有助於提高轉售價值，畢竟多數人不會隨心所欲地花一大筆錢購買智慧型旗艦手機。

為何iPhone保值性大勝安卓手機？外媒曝這5點是關鍵

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