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增闢財源 OpenAI正式推出GPT Store和企業新訂閱服務

編譯劉忠勇／綜合報導
Open AI的ChatGPT Store 。(取材自 Open AI)
Open AI的ChatGPT Store 。(取材自 Open AI)

OpenAI正式推出GPT Store，並為小團隊提供ChatGPT新的訂閱方案。GPT Store可讓開發商和用戶分享自己的客製化ChatGPT版本並從中獲利。ChatGPT Team是每用戶月付25至30美元的企業版本，讓團隊擁有共享的作業區，保有資料安全並支援更長的查詢服務。

GPT Store 讓OpenAI 就像蘋果的App Store一樣能從中分得部分收益。所有人都可以建立並分享GPT，不需要撰寫程式的經驗，不過創作者必須建立一個建立者檔案，列出自己真實姓名或導向經過驗證的網站。

OpenAI表示，第一季將正式推出GPT創作者的分潤計畫。美國建構者第一步會依據用戶和他們的GPT互動而分得報酬」，並承諾將進一步提出更多細節。

據OpenAI表示，社群成員已建立300萬個GPT，該公司已核准其中一些在GPT Store提供下載。

GPT Store 列有一個社群排行榜，顯示熱門的下載項目，用戶可以按類別搜尋，譬如寫作、品味和教育。

ChatGPT Team是OpenAI企業方案的陽春版本，適用於150人以下的企業。OpenAI表示，ChatGPT Team提供一個「安全的協作工作空間，在工作中充分發揮ChatGPT的效能」。有別於去年8月推出的ChatGPT Enterprise，Team 不需要支付多達數千美元，也不需和Open AI銷售團隊接洽。任何訂閱ChatGPT Plus或Enterprise的用戶都可以加入，按月計費是月付30美元，按年計費是每月25美元。

ChatGPT Team和GPT Store 都是Open AI 新的收入來源，且已運作了一段時間。受到執行長奧特曼遭到解職、董事會隨後改組的影響，GPT Store一度被擱置。

ChatGPT AI OpenAI

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