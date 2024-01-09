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CES／微星展示全新AI-Ready高效能筆電

記者蕭君暉／台北即時報導
MSI微星於CES 2024展示全新AI-Ready高效能筆電。（圖／微星提供）
MSI微星於CES 2024展示全新AI-Ready高效能筆電。（圖／微星提供）

台灣MSI微星於CES 2024宣布推出一系列新品。隨著AI智慧世代來襲，MSI推出AI-Ready高效能筆電，搭載具備NPU的Intel Core Ultra處理器。同時，MSI更宣布推出多款18吋高效能筆電領先搭載最新第14代Intel HX系列處理器，搭配超大面積均溫板散熱模組能釋放極致效能，挑戰成為地表最強悍的電競機皇。

MSI電競與創作者系列筆電同步升級搭載第14代Intel HX系列處理器與RTX 40獨立顯示卡，藉由奢華美學、極致效能、創新科技等面向提供遊戲玩家與創作者絕對真實的遊戲與工作體驗。MSI執行副總裁暨NB產品總經理郭緒光(Eric Kuo)表示：「AI智慧世代來臨之際，MSI同樣將引領AI浪潮，我們非常期待使用者跟著MSI AI-Ready筆電一同探索AI的無限可能。」最後，MSI首款遊戲掌機Claw搶先亮相，全球首創搭載Intel Core Ultra處理器，將為遊戲掌機的效能與續航力寫下全新定義。

全新MSI筆電搭載Intel Core Ultra處理器，採用Intel 4 製程並支援最新NPU(Neural Processing Unit)技術，NPU是專為加速AI應用而設計，能讓處理器以更節能的方式在筆電上執行AI運算任務，能滿足長時間或連續使用的生成式AI應用需求。Intel Core Ultra 處理器的低能耗高效率核心(LPE)能單獨支援筆電在怠機時的運作，提供更持久的電池續航力。此外，Intel Core Ultra處理器也內建Intel Arc Graphics，相較前一代產品能提供翻倍的效能表現，不僅日常辦公輕鬆駕馭，也為進階創作與遊戲體驗提供最佳支援。

MSI全新高效能筆電領先搭載第14代Intel Core HX系列處理器，具備多核心與超高時脈速度，這款為提升遊戲體驗所設計的處理器能滿足玩家渴望的絕佳速度與極速反應。全新第14代Intel Core HX系列處理器渦輪加速頻率最高可達5.8 GHz，並支援Intel 應用程式優化器能自動偵測並優化遊戲，搭載第14代Intel Core HX系列處理器的MSI高效能筆電能帶來前所未有沉浸與流暢的遊戲與創作體驗。

MSI全新高效能筆電搭載為AI全新世代所打造的NVIDIA GeForce RTX 獨立顯示卡，以先進的Ada Lovelace 架構與人工智慧的DLSS 3，透過光線追蹤技術帶來身歷其境的虛擬世界體驗。具備人工智慧專用的 Tensor 核心，能大幅提升需求最嚴苛的工作和遊戲應用程式效能。不僅強化創作與生產力，也帶來極致快速的遊戲體驗，RTX能為 Windows PC 提供終極人工智慧功能。

AI 人工智慧 CES

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