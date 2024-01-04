蘋果Vision Pro真的要來了？傳1月底上市

來自中國的傳言指出，蘋果Vision Pro將在1月最後一周上市。（路透）

來自中國的傳言指出，蘋果混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro將在1月最後一周上市，時間點可能在27日。

華爾街 見聞指稱從供應鏈 獨家獲悉，Vision Pro將在1月27日於美國上市，第一代Vision Pro矽基有機發光二極體（OLED）的第一供應商為Sony，第二供應商為中國企業。

不過，專門報導蘋果消息的科技網站MacRumors認為，華爾街見聞指稱的美國上市時間落在1月27日（周六），這個上市時間很有可能是指在中國的上市時間，因為1月26日（周五）在美國推出的可能性較高。

彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼已指出，Vision Pro很有可能在26日左右上市，也符合科技媒體AppleInsider從獨立來源獲知的日期。AppleInsider指出，蘋果零售店整個1月都在準備Vision Pro開賣，包括教育訓練與店內擺設。

蘋果已清楚說明有意在自家零售店推出Vision Pro的方式，消費者必須實際到零售店配戴。AppleInsider預期，店內體驗將是教導使用者初始設定的方式之一，許多人可能會先在店內配戴，再拿收據回家等待到貨。